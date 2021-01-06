【萬千星輝2020】最佳女配3大熱門　《反黑路人甲》賴慰玲蔣家旻鬥《大醬園》楊卓娜

▲ 賴慰玲、楊卓娜及蔣家旻是《萬千星輝頒獎典禮2020》的女配角大熱。

《萬千星輝頒獎典禮2020》將於1月10日舉行，今年「最佳女配角」獎項共有22位藝人獲提名，老中青演員都在列。《萬千星輝頒獎典禮2020》的女配角競爭激烈，要數當中大熱門便是在《反黑路人甲》演蔣家大小姐蔣千霞的賴慰玲，其霸氣出色的演技，及與同劇演員張振朗的一段感情線都深受觀眾歡迎。

另外，《大醬園》楊卓娜及《反黑路人甲》蔣家旻亦十分亮眼。

TOPick將3位熱門「最佳女配角」入圍者的背景、演出作一個比較！

《反黑路人甲》賴慰玲

▲ 賴慰玲在《反黑路人甲》中表演亮眼。（劇照）

賴慰玲在《反黑路人甲》飾演黑幫蔣家大小姐，氣勢凌厲逼人，撐起成頭家及保護兩名妹妹。她在劇中有正經的演出，與四聯幫爭坐館等刺激的情節，也有與張振朗的幽默搞笑感情戲，二人搭檔甜蜜，獲不少粉絲喜愛。

《反黑路人甲》是賴慰玲少有在TVB出演而佔戲重的劇集，今次演出她就一改以往少女角色的形象，擔當成熟女人味的大家姐，與2013年的《女人俱樂部》及2016年的《殭》的學生角色截然不同。

現年34歲的賴慰玲出身於香港演藝學院，入行7年，已結婚及育有一子。2014年，她經老師羅冠蘭推薦面試劇集《女人俱樂部》，當時更教同劇的李麗珍演戲，其後參演《梟雄》時獲黃秋生點名力讚聰明，演技拍得住鄭裕玲，因而稱她為「細玲」，意思即是「小鄭裕玲」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【反黑路人甲】賴慰玲未為演技受讚而驕傲 Winki從雙親慈愛當中感受育兒之道

對於獲演藝學院大師兄影帝秋生封此美譽，賴慰玲曾接受TOPick訪問時表示感榮幸卻未有飄飄然：「覺得不需要將件事放大，將來的路也是看自己吧。」

儘管被說演技超班，卻未為她添壓力：「無論有否獲讚美，我只管盡力去演好下個角色，太在意人家的褒貶是演不到好戲。」

《反黑路人甲》蔣家旻

▲ 蔣家旻在《反黑路人甲》中演水姐。（Instagram圖片）

蔣家旻在《反黑路人甲》演黑幫的水姐，霸氣十足，而且充滿女人味，令觀眾對「馬子妮」眼前一亮。她在戲中與曾在《愛·回家》中演父女的徐榮再次合作，二人花火吸引觀眾，雙雙被推做男女配角的大熱門。

蔣家旻早於2007年出道，演出過不少劇集，最為人熟悉的有《愛·回家》中的阿妹馬子妮及《天與地》中演女主角佘詩曼的少女版。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐 初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒

苦等多年，蔣家旻終等到截然不同的角色演出，不再演學生、少女及阿妹，成熟帶性感嫵媚的她亦很受觀眾歡迎，成功讓她在女配角提名中分一席位。

蔣家旻曾接受TOPick訪問指不介意留在這行捱，因為她喜歡演戲：「等待加希望加對演戲的熱誠等於堅持，不是港姐出身是要經歷更多，但至少現在我有做得比以前好，也自豪有這種經歷，每個人都是捱回來，最重要是我夠喜歡演戲。」

《大醬園》楊卓娜

▲ 楊卓娜在《大醬園》中施展強勁喊功。（劇照）

楊卓娜在《大醬園》中飾演萬家五小姐，並是劉星權（劉天龍）之妻。楊卓娜在TVB有「御用寡婦」之稱，憑細膩情感的苦情喊戲而常被稱讚，楚楚可憐的演出令觀眾大為受落，演喊戲之了得可說在TVB數一數二。

她今次在《大醬園》中的老公亦身亡，更被老爺奶奶針對指她剋夫，非常可憐。不過，當得悉老公的真正死因後，楊卓娜演出一場大反抗，聲淚俱下訴出屈辱，演技非常出色。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【母愛偉大】難忘母親當侍應做清潔賺錢養家 楊卓娜：媽媽的愛我一生也沒法償還【有片】

她亦有在社交平台為自己拉票：「每論你喜歡的是哪一個角色，如果我曾經緊緊抓住了你的目光！為了這個難得的機會，請你把你手上神聖的一票￼投給我」

楊卓娜於2001年經參選港姐入行，是藝人楊怡的家姐。她入行後初時演閒角，之後接連演出不同的「寡婦」及慘情角色，因而被稱為「御用寡婦」。2012年，她憑在《愛·回家》，飾演霞姐一角深受歡迎。

同場加映：楊卓娜廚房