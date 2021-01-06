【忠誠員工】英男子在相同律師事務所打工84年　離世前仍未退休

▲ 來自蘇格蘭愛丁堡的John Burns進入律師事務所TC Young Wilson Terris工作，長達84年的時間，直到去年11月以98歲高齡過世。（法新社資料圖片）

員工是公司最重要的資產之一，能夠找到忠心耿耿的員工，更是每間企業夢寐以求的事。蘇格蘭一間律師事務所，就找到世界上最忠心的員工、英國男子John Burns。

據英國媒體每日鏡報報道指，來自蘇格蘭愛丁堡的Burns，自1936年通過考試，進入律師事務所TC Young Wilson Terris工作。他在該企工作長達84年的時間，直到去年11月以98歲高齡過世。報道指出，他在離世前依然在該公司任職，尚未退休。

Burns的兒子透露，父親在剛踏入社會時，曾申請幾份工作，包括一間報社的工作，不過未獲取錄。其後TC Young Wilson Terris通知錄用他時，他便立刻就任，並對該公司忠貞如一。他自14歲進入該公司後，曾擔任過多種職務，而他去世前的職位，是送法律公文的信使。Burns兒子又指，父親在過世前數星期，曾提及退休事項，惟最終未能如願。

TC Young Wilson Terris負責人Grant Knight更對Burns有無數的正面評價。他表示，在Burns 84年的工作生涯中，他都相當樂觀面對，而且對每位員工都帶來正能量。Knight強調，Burns當選世界上最忠心的員工，實在當之無愧。

不過，雖然Burns在該企工作84年。但其實二戰時，Burns曾因需要當兵而中斷於該公司的職務。雖然他當兵完成後繼續回到該企工作，但都未能成為健力士中「連續於同一公司任職」的紀錄。而目前紀錄保持者為一名巴西男士Walter Orthmann，在同一間企業中連續做足81年又85天。

責任編輯：曾曉汶