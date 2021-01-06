【暴食症】入行初期拍飲食節目負評如潮表情浮誇 　王君馨患抑鬱暴食症花3年走出陰霾

藝人王君馨（Grace）近日在YouTube拍片，分享自己在初入行時，因拍飲食節目負評如潮，被批表情浮誇，最終患上暴食症與抑鬱症，曾哭着拿回垃圾桶中的餅乾邊吃邊哭，更一度出現輕生念頭，幸得得信仰與好友支持，花三年時光終走出陰霾。

王君馨日前在其YouTube頻道分享，疫情下需經常留家，或會比較孤獨，自己也曾經歷最孤獨的時刻，更患上暴食症與抑鬱症。憶述雖出生於香港，但4至21歲成長過程都在紐約，故不甚了解香港與紐約的文化差異，入行頭3至5年遇到人生低潮，在拍首個飲食節目，拍攝過程非常開心，導演話給最真實的反應。但節目播出後，很多觀眾批評，指其在鏡頭前的表情太浮誇，聲線太高。

▲ Grace在YouTube分享曾患上暴食症及抑鬱症經歷。（相片來源：影片截圖）

聽到網上評論和抨擊後，對她來說是很大的打擊，但礙於要幫節目做宣傳，故一直扮沒事，但觀眾仍會覺得她沒有改變，沒進步，卻無法明白該節目是數月前已拍完，無法再重拍。

Grace憶述，曾在餐廳吃飯時，總感覺大家都在看她，腦中會浮現出「不知道她會講甚麽呢 ？是不是還是說那些好好吃啊甚麼的？是不是還是那些高八度很浮誇的反應？」她開始變得在外吃飯很緊張，甚至會焦慮，故此不敢再到外面吃飯，回家就不停找東西吃。而她因某次，和爸爸聚會時，傾訴自身壓力大不愉快經歷時，爸爸的一句「做藝人就是這樣，食得鹹魚抵得渴」，令她更不懂得處理自己情緒。自此患上暴食症。

最初不知自己有暴食症，只是覺得回家很想吃很多東西，當時有baby fat，我想比現在胖12至13磅，會吃很少後，忍不住吃很多，然後你就會很内疚。

而當時因不敢外出吃飯，故經常一個人在家吃，一個人感到孤獨，會自己和自己講話，批評自己的聲音大，

心裏會有把聲音鬧自己做咩食咁多，但之後又會想有填包個肚個感覺，我試過食盒餅乾吃了幾塊有罪惡感，之後扔進垃圾桶，之後我仲記得我去垃圾桶拎返盒餅乾邊吃邊哭。

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她稱，當時她會覺得所有事你都無法控制，但食物是死物，不會罵人，吃完不會有人批評。故變到吃時，她就有控制權。

Grace最終因在Mc Jin見證分享中得到同感，最終得到信仰，令她壓力一掃而空，「偶像好似一定要將自己最好個面show畀大家睇，唔可以有軟弱、唔可以唔靚、唔可以失敗、唔可以有缺點，其實個陣壓力非常大，但做榜樣嘅感覺就係要盡你所能。」加上她獲得好友們的支持，她花了3年時間，終走出暴食症陰霾，現時當壓力來臨時，有一句話對她幫助很大，「You just try you best and let God do the rest。」

Grace在片中鼓勵大家，所有難關都只是過程，不要覺得只有自己一個在經歷，每人也都在克服屬於自己的難題，透過不一樣的方式來抒發。更寄語做人可以失敗，可以不完美，可以做自己，要善待自己，不用事事與人比較，最重要是找朋友傾訴。

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責任編輯：羅嘉欣