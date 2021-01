【暴食症】入行初期拍飲食節目負評如潮表情浮誇 　王君馨患抑鬱暴食症花3年走出陰霾

藝人王君馨(Grace)近日在YouTube拍片,分享自己在初入行時,因拍飲食節目負評如潮,被批表情浮誇,最終患上暴食症與抑鬱症,曾哭着拿回垃圾桶中的餅乾邊吃邊哭,更一度出現輕生念頭,幸得得信仰與好友支持,花三年時光終走出陰霾。

王君馨日前在其YouTube頻道分享,疫情下需經常留家,或會比較孤獨,自己也曾經歷最孤獨的時刻,更患上暴食症與抑鬱症。憶述雖出生於香港,但4至21歲成長過程都在紐約,故不甚了解香港與紐約的文化差異,入行頭3至5年遇到人生低潮,在拍首個飲食節目,拍攝過程非常開心,導演話給最真實的反應。但節目播出後,很多觀眾批評,指其在鏡頭前的表情太浮誇,聲線太高。

▲ Grace在YouTube分享曾患上暴食症及抑鬱症經歷。(相片來源:影片截圖)

聽到網上評論和抨擊後,對她來說是很大的打擊,但礙於要幫節目做宣傳,故一直扮沒事,但觀眾仍會覺得她沒有改變,沒進步,卻無法明白該節目是數月前已拍完,無法再重拍。

Grace憶述,曾在餐廳吃飯時,總感覺大家都在看她,腦中會浮現出「不知道她會講甚麽呢 ?是不是還是說那些好好吃啊甚麼的?是不是還是那些高八度很浮誇的反應?」她開始變得在外吃飯很緊張,甚至會焦慮,故此不敢再到外面吃飯,回家就不停找東西吃。而她因某次,和爸爸聚會時,傾訴自身壓力大不愉快經歷時,爸爸的一句「做藝人就是這樣,食得鹹魚抵得渴」,令她更不懂得處理自己情緒。自此患上暴食症。

最初不知自己有暴食症,只是覺得回家很想吃很多東西,當時有baby fat,我想比現在胖12至13磅,會吃很少後,忍不住吃很多,然後你就會很内疚。

而當時因不敢外出吃飯,故經常一個人在家吃,一個人感到孤獨,會自己和自己講話,批評自己的聲音大,

心裏會有把聲音鬧自己做咩食咁多,但之後又會想有填包個肚個感覺,我試過食盒餅乾吃了幾塊有罪惡感,之後扔進垃圾桶,之後我仲記得我去垃圾桶拎返盒餅乾邊吃邊哭。

她稱,當時她會覺得所有事你都無法控制,但食物是死物,不會罵人,吃完不會有人批評。故變到吃時,她就有控制權。

Grace最終因在Mc Jin見證分享中得到同感,最終得到信仰,令她壓力一掃而空,「偶像好似一定要將自己最好個面show畀大家睇,唔可以有軟弱、唔可以唔靚、唔可以失敗、唔可以有缺點,其實個陣壓力非常大,但做榜樣嘅感覺就係要盡你所能。」加上她獲得好友們的支持,她花了3年時間,終走出暴食症陰霾,現時當壓力來臨時,有一句話對她幫助很大,「You just try you best and let God do the rest。」

Grace在片中鼓勵大家,所有難關都只是過程,不要覺得只有自己一個在經歷,每人也都在克服屬於自己的難題,透過不一樣的方式來抒發。更寄語做人可以失敗,可以不完美,可以做自己,要善待自己,不用事事與人比較,最重要是找朋友傾訴。

