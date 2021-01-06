【騙財渣男】渣男假扮有錢佬　帶懷孕8月未婚妻登記被認出：你不是昨天來離婚嗎？

▲ 內地一名渣男假扮成有錢佬，騙取多名女性的錢財，最後帶懷孕8個月的未婚妻註冊被拆穿。

不少人在現實生活中難結識異性，便選擇到網上交友App認識另一半，沒想到因而發生網上情緣騙案。內地江蘇一名男子經常打扮成身家優厚的專業人士，透過網上交友平台騙情騙財，他日前帶同一名懷孕8個月女子登記結婚，被工作人員認出，「你不是昨天剛來離婚？」懷孕女子大受打擊即場離去。

綜合內地媒體報道，女子丁紅（化名）透過相親平台認識一名聲稱是警員的朱文。她表示，認識朱文時，他常身穿警員制度接送丁紅上下班。女方認為朱文給予她安全感，深深被對吸引，後來二人相戀。

交往後以多個理由借錢

在交往不久後，朱文開始以不同理由向丁紅借錢，包括資金周轉不靈、工作調動需要錢應酬等等。丁紅常聽朱文炫耀家產豐厚曾產生懷疑，惟他竟表示自己是寄養家庭的孩子，與親生父母及養父母均不親近，自小在外努力打拼，丁紅瞬間同情起來，故在短短數個月向朱文借出50多萬人民幣（約60萬港元）。

男子為安撫女方情緒結婚

期間，丁紅多次催朱文還錢不果，為了安撫丁紅的情緒，他提議結婚，表明成為一家人，他不會逃跑。然而，在註冊結婚後，朱文暖男不再，經常以加班、應酬等原因不回家，二人經常吵架，丁紅忍不住提出離婚。

揭發男子騙情騙財

本以為會過上幸福的單身生活，但在離婚的第二天，丁紅接獲一名陌生女子的來電，聲稱自己是朱文的未婚妻，二人相識一年多，即將註冊結婚，並且懷有8個多月身孕。

聽見女子的說話，丁紅晴天霹靂，回想自己多次借錢給朱文心有不甘，決定報警調查。警方隔天將朱文拘捕，更在其家中搜出多款假冒專業人士的制服及偽造的房屋證明文件。警方更發現，懷有身孕8個多月的女子劉芳（化名）同為受害者之一，她指出，二人到婚姻註冊處註冊時，被工作人員拆穿，

你不是昨天才來離婚嗎？

朱文立刻一臉尷尬，她當場離開。

警方揭發多年來一直詐騙

朱文回家後死纏爛打，加上劉芳考慮到即將出生的孩子，決定相信他。直到警察上門，才揭發朱文一直加扮警察、律師等專業人士，從2000年開始，先後因7次詐騙罪被拘捕或入獄，最近2年從12名受害者中騙得350多萬人民幣（約420萬港元）。

雖然朱文被拘捕，但因還債壓力及心靈創傷確定患上抑鬱症，去年10月更想結束生命，她在庭上對朱文說了最後一句話，

我希望他關在裡面一輩子，永遠不要出來害人。

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責任編輯：王明芳