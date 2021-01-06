【悲慘人生】24歲孕婦無父無母被前夫強姦現任離家出走　疑患3期癌症無法治療上節目尋夫求簽同意書

▲ 24歲孕婦無父無母、被前夫強姦、現任離家出走，疑患3期癌症無法治療，上節目尋夫求簽同意書。

一名24歲，無父無母的南韓孕婦近日上綜藝節目《你盡管問》時講述自己的悲慘經歷，引起韓國網民熱議及同情。孕婦崔妍雅自20歲便一直遇人不淑，前夫忽略家庭和2名孩子，即使離婚後仍強姦她致懷了第3胎。後來她又結識到現任丈夫，懷了第4胎，但丈夫因金錢問題突然離家出走。不久，她更發現自己疑似患上第3期甲狀腺癌，但因懷有身孕，丈夫又離家出走，導致沒有監護人簽同意書可做詳細檢查及癌症治療。苦無對策的她，最後選擇上節目尋夫。

▲ 24歲的崔妍雅，目前懷著第4胎，上節目尋夫。

24歲的崔妍雅，目前懷著第4胎，孩子18周大，是現任丈夫的孩子。她自小無父無母，爸爸很早去世，媽媽在小時候已失去聯絡。她表示自己有2段婚姻，第1次結婚是20歲時，當時高中畢業後就與前夫結婚，頭3胎都是屬於前夫的。孩子分別4歲、2歲、1歲。

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離婚後被前夫強姦致懷第3胎

不過，前夫太愛玩、非常忽略家庭，經常出去飲酒也不回家，最後二人僅一起生活了1年多點，就決定離婚，離婚當時有2名孩子。不過在韓國，前夫有與子女見面或聯繫的權利，所以離婚後有「會面洽談日」。前夫可安排2日1夜或3日2夜的短旅行與孩子相處。

當時，基於孩子尚小，無法完全離開媽媽，所以她也跟著一起去。

結果，即使定了不同的房間，還是出事。崔妍雅在不情願的情況下與前夫發生關係，並懷上第3胎。報警處理後，判定剝奪前夫的「會面洽談權」。之後一直由妍雅一人獨自撫養3個孩子。

再度遇人不淑 現任離家出走揭是詐騙通緝犯

後來經朋友介紹，妍雅認識到現任丈夫。二人一直同居，雖然尚未登記結婚，但已屬「事實婚姻」。

鄰居都知道我們同居。和新郎往來的通話訊息、對話內容，可以證明事實婚姻關係。是法律上的監護人。

她表示現任本來是好爸爸，對不是己出的孩子依然十分照顧、疼愛，而自己亦懷了第4胎。不過自疫情開始，他只能通過做短工賺錢，自己要休養和照顧3個孩子也不無法工作，結果因為錢的問題吵了1次架，並離家出走。

至今，現任已離家出走3個星期。當中，離家出走後3日，現任曾有聯絡過她，並表示：

作為爸爸，我找不到在家中的意義。

妍雅表示，現任丈夫很想為女兒、兒子、懷孕的自己做所有事，但現在什麼都做不到。很郁悶，很受傷，所以離開。崔妍雅後來又驚揭，現任以詐騙罪被警方通輯了5次：「我完全不知道他還有前科。」

疑患第3期甲狀腺癌卻因懷孕無法做檢查及治療

就在現任離家出走後，妍雅發現頸部一直腫脹疼痛，去醫院檢查醫生說懷疑是甲狀腺癌。為什麼只是懷疑？因為妍雅是孕婦，做精密檢查需要監護人簽同意書。不過醫生說以她頸部腫脹的情況，就算是原位癌，都已是過了3期的大小。

尺寸長得太大了。所以現在要盡快開始治療，讓腫瘤尺寸變小。但因為沒有丈夫，沒有監護人，所以無論是檢查或治療都做不到。假如情況持續，一直沒法治療，只餘3年命左右。但如可以治療，雖然聲音無法像現在一樣，但是可以活著。

至於能否終止懷孕，然後接受治療，她也表示終止懷孕決定權不在自己一個人，爸爸也要回來決定胎兒的保留與否。所以她希望現任丈夫快回來，在治療同意書上簽個字再走。

妍雅更指，現任對目前的狀況是知情的，因為她曾在社交網站向他發過消息，但僅獲得3個字的回覆：「知道了。」然後關機，中斷聯繫。

聽說與我類似情況，沒能接受治療很早離世的孕婦有很多。

妍雅也試過向政府、兒童福利、保健機構求助，但回覆是：「把孩子們全部送到相關機構吧。」令她非常灰心也不捨。前政府方面表示，由於她沒有任何有血緣關係的監護人，所以只能叫孩子的爸爸回來簽字，無其他辦法。

▲ 妍雅希望現任丈夫可以聯絡她。

苦無對策下，妍雅唯有上電視節目尋夫，希望現任能回來簽同意書，並向丈夫傳達一句話：

如果你是因為太累太迷茫，覺得愧對我和孩子而離開，我也知道不能強迫你留下。但這是關乎一個人的生死，如果你能回來簽個字再走，我就能和孩子一起，不管用何種方式堅持活下去。希望你能聯繫一下我。別都不用，如果能陪我去一次醫院，我就很感謝了。

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責任編輯：羅嘉欣