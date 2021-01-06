教師校內墮樓死因研訊　東華三院承認投訴機制不足

▲ 東華三院時任學務總主任吳奇壎 。（程志遠攝）

東華三院李東海小學女教師林麗棠於2019年在校內墮樓身亡，死因研訊今（6日）續。東華三院時任學務總主任今出庭作供，他承認死者墮樓前，他「判斷唔到（校長及老師）情況咁嚴重」，才讓時任校長羅婉儀選擇以行動計劃改善與老師溝通問題，學務總主任稱事後已深切反省，並承認投訴機制有不足之處。

死者林麗棠於2019年3月6日墮樓身亡，終年48歲，死因研訊今續。東華三院時任學務總主任吳奇壎供稱，其職位於2020年改名為教育科主管，他指東華三院曾於2018年6月，連續收到兩封來自東華三院李東海小學老師的匿名投訴信，內容指時任校長羅婉儀就推動多元智能課不聽老師意見、校內會議過多等。

吳指東華三院相關職員翻看持份者問卷後，發現校長專業領導分數長期下滑，老師士氣等分數亦下跌，吳指出主要問題出於校長及老師之間的溝通。

吳稱因此要求羅呈交資料及解釋，羅當時稱，因為對老師要求提高，校內工作量增多，老師才不開心。但吳及其同事當時認為不僅如此，故由2018年8月開始一直要求羅交代，羅承諾會做「action plan（行動計劃）」，故東華三院沒有向老師收集不記名意見，職員及後一直跟進，至學務主任周志堅於2018年底接手。

死者家屬代表律師問及吳，有否就校長分數下滑做任何跟進工作。吳承認從沒有就此接見羅或校內老師。另外就2015年有人投訴校長領導無方等，吳當時認為與副校長溝通便足夠，並不需要調查校長，但承認死者墮樓事件「係一個好大代價嘅教訓」。

被問到為何沒有於2018年直接收集老師意見，吳指當時對羅仍有尊重及信任。死者家屬代表律師指出，校長實施的改善措施，包括教師專業培訓講座、加開會議、閱讀分享會等，全部均「叫老師做嘢」。吳同意行動計劃內容不對題，認為未能解決問題。

吳又承認，當時「判斷唔到情況咁嚴重」，如果知道實況，「就唔會俾佢揀收集意見（或寫行動計劃）」，吳稱事後已深切反省，事後與老師接觸才得悉老師意見，並承認事前未有發現校長管治問題，及投訴機制做得不足。

至於事發前一天學務主任周志堅曾與死者見面一事，吳稱當時死者到總部是找他會面，他卻不在場，他亦對此感到後悔，認為自己沒有機會處理事件，但強調他理解周是真誠想幫助死者。

死因裁判官問及吳，周志堅當時知道時任校長「唔聽死者講嘢」，但仍致電羅要求她照顧死者，他是否同意該做法並非有效處理方法。周承認，當時可以有其他處理方法。研訊今（6日）午續。

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記者：林欣樂