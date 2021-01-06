廉政公署明日起維持必須及緊急公共服務　24小時舉報熱線如常運作

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，廉政公署明日(7日)起將繼續維持必須及緊急公共服務，而所有進入廉署大樓及分區辦事處者均須量度體溫；廉署將檢視實際情況，有需要時將調整有關安排及防疫措施。

廉政公署今日(6日)公布，因應疫情發展，由明日(7日)開始，公署將繼續維持必須及緊急公共服務；位於北角廉署總部的24小時舉報中心及舉報貪污熱線（2526 6366） 會繼續如常運作，各分區辦事處會周一至周五早上9時至晚上7時開放，接受市民舉報貪污及查詢，其他包括防貪諮詢服務熱線（2526 6363）及商業道德發展中心熱線（2826 3288）亦會繼續運作。

廉署將繼續採取適當防疫措施，所有進入廉署大樓及分區辦事處的廉署人員及公眾人士，均須量度體溫，體溫正常者才可進入，身處廉署大樓及分區辦事處的公眾人士必須配戴口罩。廉署將檢視實際情況，有需要時將調整有關安排及防疫措施。

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責任編輯：陳正怡