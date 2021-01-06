【婚禮鬧劇】新郎買錯細碼內衣激嬲新娘　女家缺席婚宴退禮金結婚慘變離婚

▲ 一名新郎因買錯細碼內衣給新娘而觸怒了她，女家缺席婚宴，婚宴慘變聯歡會。

結婚本是開心事，因誤會導致分手收場實在可惜。內地一對已註冊的新人在婚宴前發生爭執，新郎因買錯細碼內衣給新娘而觸怒了她，最終女家缺席婚宴，婚宴變成親友聯歡會，新娘亦決定離婚並退回禮金。

內衣買細一個碼 惹怒女家父母

綜合內地傳媒報道，近日貴州遵義市一段婚宴影片在網絡瘋傳，婚宴上的男司儀指出，當地傳統由新郎為新娘預備「從頭禮」，即從頭到腳、從外到內購買新衣服，可是「因為內衣買小了不合適，新娘的父母大發雷霆，不讓接親……」因女家沒有出席婚宴，整場婚宴就變成新年聯歡會。

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新郎陽先生稱婚宴前夕1月2日，女方稱內衣不合身，要立刻買新的。他指內衣是按照女方提供的尺碼購買，不知道為甚麼穿不上。新娘小羅的爸爸當時表示，如果買不到就拒絕迎親。於是他與家人四出尋找合適的內衣，可是當時已深夜，內衣店都關門了。

女家拒迎親 婚宴變聯歡會

陽先生與女方商量，希望能折現給女方，但女方不接受，稱傳統上「從頭禮」需由男方購買。他也給了女方2萬元人民幣（約2.4萬港元）買衣服，可是對方沒有買，而他們最後亦買不到內衣。

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翌日早上陽先生去迎親時，被女方家屬拒絕進入，雙方親友還發生口角及肢體衝突。他認為結婚是人生大事，有甚麼事可待新娘過門後再補償，如果因內衣買錯了就不結婚，實在說不過去。他未能順利迎親，女家也拒絕出席婚宴。

有感男方不尊重 堅決離婚

有網民質疑新娘悔婚，想騙取禮金。不過，小羅的爸爸回應，嫁女不是為了錢，他打工20多年，為女兒辦了豐厚的嫁妝，包括一套紅木家具和現金10萬元人民幣（約12萬港元）。至於小羅的媽媽則稱，作為母親，她只希望女兒嫁得幸福，而不是受氣。關於內衣一事，她指這是新郎家的傳統，也是新郎的媽媽要求買的，但內衣的質料和大小，像是給初中生穿的。

當事人小羅不滿陽先生當時跟她說，「明明已給你說買不到，穿舊的不行嗎？」她有感對方的態度及說話語氣不尊重。她已決定離婚，並把8.8萬元人民幣（約10.6萬港元）禮金和2萬元人民幣（約2.4萬港元）買衣服的錢，全數退回給男方。

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責任編輯︰王明芳