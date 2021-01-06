【新冠肺炎】美國疫情嚴重洛杉磯醫療不堪負荷　救護員奉命放棄送存活率渺茫患者往醫院

▲ 洛杉磯醫療系統不堪負荷，救護員奉命放棄把存活率渺茫患者送往醫院。

美國新冠肺炎疫情嚴重，昨日（5日）新增逾21萬宗確診個案，累計個案已超過2157萬宗。由於醫療系統不堪負荷，洛杉磯出現人道災難，救護員被指示不要把生存機會渺茫的患者送往醫院，而且只能向血氧濃度低至90%以下的患者提供氧氣瓶。

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據CNN報道，洛杉磯約有7900人因感染新冠肺炎而住院，其中有21人在重症病房，昨日新增224人因染疫死亡，累計死亡人數已逾1.1萬人。洛杉磯郡政委員Hilda Solis表示「我們的醫護人員已經身心俱疲」，醫院內部出現災難，須開放教堂或體育館作為緊急醫療單位，形容是人類災難。

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須節省使用氧氣瓶

若患者無呼吸或脈搏徵狀，EMS至少要急救20分鐘，情況穩定者才會被送往醫院。同時，由於氧氣供應不足，EMS只向血氧濃度低至90%以下的患者提供氧氣瓶，以維持血液正常流向器官和組織。

洛杉磯錫安山醫學中心（Cedars Sinai Medical Center）首席執行官Jeffrey Smith博士表示，當局的指示是針對那些心臟驟停但無法在現場恢復生命的患者而製定。他認為，這些病人存活率非常低，若被送到醫院也只是徒然的。

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責任編輯：羅嘉欣