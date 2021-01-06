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【著數優惠】酒鍋1月11日起推出午市任食限時優惠　60分鐘/90分鐘火鍋任食$68起【內附詳情】

休閒消費 15:09 2021/01/06

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

酒鍋由1月11日起至2月28日，推出午市任食火鍋優惠。（餐廳提供）

主打火鍋的餐廳酒鍋，為慶祝開業5周年，由1月11日起至2月28日，於午市限時推出$68起的「暢所肉言」火鍋體驗，讓食客無限任添鍋中物，全城同賀2021年。

全新推出的火鍋體驗包括有超過50款的火鍋配料、台式小食、飲品、湯底及甜點，由中午12時至下午6時期間供應，一星期7日無休任食。

「暢所肉言」任食分為兩個時限，包括「60分鐘．暢食」套餐及「90分鐘．暢食」套餐。（餐廳提供）

無限任食的「暢所肉言」設有兩個時限，分別為「60分鐘．暢食」套餐及「90分鐘．暢食」套餐。限時60分鐘的套餐每位$68元起，除預設的食品及飲料外，食客可另加$10至$70，額外享用精選肉類或鴨血1份，如有日本黑毛豬腩肉（另加$10）丶台灣空運鴨血（另加$30）或美國特上牛（另加$70）等。

而90分鐘套餐則每位$108起，同樣有一系列火鍋配料、小食、飲料及甜品，另可享無限任添日本黑毛豬腩肉及走地雞脾肉。

食客另可加錢任食台灣空運鴨血（餐廳提供）

食客亦可按喜好另加$10至$130，升級至無限享用更多款的肉食或鴨血，包括美國特上牛（另加$10）或美國極上精選牛肩胛及台灣空運鴨血（另加$130）等。

為豐富體驗，「酒鍋」更推出一系列秘製台灣小食讓食客無限追加；選擇有「炸雞皮」丶「鹵肉」丶「台式臭豆腐」丶「鹽酥雞」丶「關東煮」丶「糖醋骨」及「台式蚵仔煎」，為大家的火鍋聚會注入點點台式地道風味。

外形鬼馬的魚蛋（餐廳提供）

湯底方面，每兩位食客可選1款湯底，而4人則可選兩款，或可按喜好另加$50升級至雙拼自選湯底及另加$80升級至指定四格特色湯底，可選台式麻辣鍋、喇沙海鮮、馬來肉骨茶鍋及酸菜白肉鍋等。

酒鍋
銅鑼灣店︰銅鑼灣登龍街18號 V Point 27樓（電話︰2323 7098）
尖沙咀店︰尖沙咀天文台道8號2樓（電話︰2321 9038）

記者︰黃依情

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