【明星扮靚】簡淑兒靠飲食+運動塑身騷腹肌　張振朗笑稱核突Jessica神回答

▲ 簡淑兒靠飲食及運動塑身。

一向出名Fit到漏的簡淑兒（Jessica），經常豪不吝嗇在社交平台分享她的好身材照片。日前，Jessica在其IG分享她的結實腹肌照，一眾女生大表羨慕，不過張振朗卻別有看法。

港姐出身的簡淑兒（Jessica）樣貌甜美，近年愛上健身練出鋼條型肌肉，並經常在網上分享健身成果，擁有一排朱古力腹肌的簡淑兒，與其娃娃臉成很大的反差。

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▲ Jessica大曬操肌成果。（instagram圖片）

張振朗開玩笑

日前，簡淑兒貼上一張全身照，穿著露腰裝束的Jessica拉低褲頭，大曬結實腹肌，寫道：「放縱完要還債啦！」不少圈中好友如姜麗文、湯洛雯、蔣家旻、鍾舒漫、莊端兒等都對她的身材大表驚歎和羨慕。

唯獨張振朗開玩笑留言：「好核突呀！」Jessica反駁對方：「核突得過你個毒樣？」估計她是指張振朗在《堅離地愛堅離地》的毒男造型。從此對話中，能看出二人老友。

此外，張振朗現時投入演新劇《拳王》，並且要為演出操肌，所以相信他十分明白要保持美好身段之艱苦。

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▲ 張振朗於新劇《堅離地愛堅離地》毒男造型。（劇照）

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簡淑兒操肌有法

之前，Jessica接受TOPick訪問時，曾經分享過她的操肌心得。

簡淑兒於2018年的6月才開始努力健身操肌，起初更找來私人教練教授，經過1年時間便操出馬甲線及一排六塊腹肌！

塑身操練心得：

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飲食是塑身關鍵

Jessica亦有分享，要操出肌肉線條，7成靠飲食、3成靠運動：「靠做Gym或者負重運動去增加肌肉，然後以清淡飲食來塑出線條，每一年也會經歷這過程，但一年比一年容易，因為當你的肌肉愈來愈多的時候，體脂不需要太低也可塑出線條。」

塑身飲食心得如下

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同場加映：張明偉增磅操肌心得

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