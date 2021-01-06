以信託代買樓被拒豁免印花稅　女子申司法覆核不獲受理

▲ 女子就被拒豁免印花稅申司法覆核許可，高等法院法官今頒下判詞拒絕受理。(經濟日報資料圖片)

政府早年為優先照顧港人住屋需求而推出印花稅，有女買家以信託形式替1名香港永久居民購入住宅單位後，不獲豁免107萬印花稅，早前申請司法覆核許可，案件早前於高等法院聆訊，法官今(6日)頒下判詞拒絕受理。法官指申請人事隔近4年後始提出申請，基於沒有合理爭議及勝算，拒絕受理其申請。

申請人黃永華（譯音）；答辯人印花稅署署長。申請人於2013年1月以約718萬元，以信託形式替買家黃先生購入觀塘道55A號一個住宅物業，申請人其後向答辯人提交證明，指她僅以信託形式替人購入物業，物業的實益持有人為香港永久性居民，應獲豁免印花稅。惟答辯人認為申請人不符合豁免條件，並於2016年9 月向她徵收約107萬印花稅。

申請人早前向區域法院申請上訴被駁回，遂向上訴庭提出上訴，上訴庭認為應循司法覆核途徑處理，遂暫緩有關上訴申請。

法官於判詞中指，申請人於被徵稅後多於46個月後始提出是次申請，申請人沒有解釋嚴重延誤原因，事實上申請人採用不合適法律程序挑戰有關評估，亦不足以解釋有關延誤。

法官指制定印花稅旨在保障香港永久居民優先買樓權利，其次是遏抑樓巿過熱情況。法官指制定印花稅抑制香港永久居民，不知基於甚麼原因不欲以自己名義購入物業，而透過信託人置業。

法官指有關做法比較罕見，而他注意到另涉11宗同類型申請司法覆核案件，均涉及以信託形式代人置業。法官指不會猜測背後原因，但反映香港樓巿出現買家經信託形式置業情況。法官認為即使有關措施涉及《基本法》提及的私人產權，有關限制亦屬合理。

法官認為本案不具合理爭議之處，亦沒有勝算機會，申請人嚴重延誤提出申請，並沒有強而有力理據，故不認為應予以酌情權批出司法覆核許可申請，故拒絕受理，申請人須支付訟費。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧