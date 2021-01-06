53名民主派涉違港區國安法　被捕名單一文看清

▲ 民主派在去年7月舉行初選，爭取立法會議席過半。（資料圖片）

民主派在去年7月，為原訂在去年9月舉行的立法會換屆選舉，進行初選。警方今日以涉嫌顛覆國家政權，一共拘捕53人，包括45男、8女，是分別涉組織及策劃初選、參選的人士。

被捕者當中，有多名前立法會議員及現任區議員。被捕名單以下：

協調初選（6人）

初選發起人戴耀廷、前初選協調人區諾軒＊、民主動力召集人趙家賢＃、民主動力副召集人鍾錦麟＃、民主動力司庫關尚義、吳政亨



民主黨（6人）

胡志偉＊、鄺俊宇＊＃、黃碧雲＊、尹兆堅＊＃、林卓廷＊＃、涂謹申＊＃



公民黨（4人）

楊岳橋＊、郭家麒＊、李予信＃、譚文豪＊



民協（2人）

施德來＃、何啟明＃



社民連（2人）

梁國雄＊、岑子杰＃



新民主同盟（2人）

范國威＊＃、譚凱邦＃



人民力量（2人）

陳志全＊、譚得志



工黨（1人）

吳敏兒



抗爭派（14人）

朱凱廸*、黃之鋒、袁嘉蔚#、梁晃維#、李嘉達#、何桂藍、劉頴匡、鄒家成、張可森#、黃子悅、伍健偉#、岑敖暉#、王百羽#、余慧明



獨立（14人）

毛孟靜＊、李國麟＊、鄭達鴻#、安德里、彭卓棋#、馮達浚、劉澤鋒、劉偉聰#、呂智恆、徐子見#、李芝融、楊雪盈#、林景楠、劉凱文、袁偉傑



註：＊為前立法會議員、＃為現任區議員



責任編輯：陳宛彤