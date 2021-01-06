【新冠肺炎】疫情下面授課堂日數大減　教育局指暫無需延長本學年或縮減學校假期

▲ 教育局局長楊潤雄今日（6日）表示，現時無需延長本學年或縮減學校假期。（資料圖片）

全港學校自去年初起多次因疫情暫停面授課堂，教育局日前亦宣布暫停面授安排延長至農曆新年假期，有立法會議員關注網上學習成效，教育局局長楊潤雄今日（6日）回覆議員質詢表示，現時無需延長本學年或縮減學校假期。

立法會議員鄭松泰提出，疫情下令學生上課日數大減，有調查更反映近半受訪學生在網上學習期間難以專注，以書面質詢教育局會否考慮延長本學年及縮減學校假期。

楊潤雄回覆表示，在暫停面授課堂期間，學校按其校情及學生需要，靈活運用電子學習等不同學與教模式，支援學生在家學習，學校透過多種不同方法有效地保持學生的學習動機及進度，充分體現了學習並不規限於課堂，學習不單是追趕科目知識的教學進程，也包括培養學生自主學習技巧及自學態度，以至在疫情中保持積極樂觀的心境和關心身邊的人。

楊潤雄引述教育局於2019/20學年進行的問卷調查，大部分中小學均認為停課期間所推行的學生在家學習計劃進度，符合其訂定的預期目標；教育局透過視學了解中小學校如何在疫情新常態下支援學生學習及發展，則發現學校普遍仍在累積經驗、不斷探索有效的措施以照顧學生學習及發展，局方未來會繼續將學校的成功經驗與業界分享，以優化學校相關工作。

此外，由於幼童不宜長時間使用電子屏幕，因此電子學習並不適用於幼稚園學生，局方鼓勵幼稚園應設計適宜在家進行的學習活動，例如鼓勵兒童在家閱讀、配合學習主題及兒童的興趣和能力，製作和派發學習材料、鼓勵家長協助兒童進行家居小任務等，教育局已在去年12月向參加幼稚園教育計劃的幼稚園提供一筆過資助，協助學校推行「贈書計劃」及「小手作及資源套計劃」。

楊潤雄說，留意到不同機構就停課期間的學習安排進行了不同的調查，由於調查目的、對象、方法和進行的時間並不一樣，在解讀調查結果時，應詳細了解有關背景和因素，以分析結果是否具代表性及反映實際情況，不宜斷章取義，現時認為無需延長本學年或縮減學校假期。

另外，楊潤雄指，現時全港約8成公營小學已實施小班教學，小班教學在公營小學逐步實施的現行政策並不會因疫情而有所改變，教育局經詳細審視及與學界溝通後，將於2021/22學年安排另外11所位於不同學校網的公營小學同步實施小班教學，並在未來數年分階段安排其他符合條件的小學實施。

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責任編輯：馮琪雅