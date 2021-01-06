警拘53人涉顛覆國家政權　不會向初選投票人作刑事調查

▲ 警方國家安全處高級警司李桂華。（黃傑偉攝）

一批發起或參與去年7月民主派初選人士被捕。警方國家安全處高級警司李桂華表示，以涉嫌顛覆國家政權拘捕53人，當中6人涉組織及策劃，其餘47人涉參與，並凍結160萬元款項。

向4間傳媒機構發物料提交令

李桂華指，自清晨起出動約1,000名警務人員搜查72處地方，以及向4間傳媒機構送達由高等法院法官簽署的物料提交令，由於案件涉及一些交易，傳媒機構屬證人，故希望索取與案件有關的資料，協助調查，又強調要求傳媒機構提供資料不涉採訪及新聞自由。四家傳媒機構包括《立場新聞》、《蘋果日報》、壹傳媒以及《香港獨立媒體》。

他又提到，其中一名被捕人是計劃倡議者，去年3月提出透過在立法會選舉取得多於35席，4月開始出提較具體方案叫「攬炒十部曲」，到6月時計劃更具體，發起眾籌並於7月11至12日舉行初選，配合策略投票，當選者進入議會後要兩次否決財政預算案，迫使特首辭職及令政府停擺、涉嫌干犯顛覆國家政權罪。

李桂華表示，今次執法行動主要針對有策略及有系統地想癱瘓特區政府的人士，對於沒有證據顯示有份參與的人士，例如在7月11及12日投票的人士，警方不會展開刑事調查。

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責任編輯：陳子謙