【酒店優惠】半島酒店Staycation$2,880起　兩位包4餐+25小時住宿優惠【附預訂連結】

▲ 半島酒店推Staycation優惠$2880兩位食足4餐。（圖片由酒店提供）

轉眼又到2021年，半島酒店於2020年推出多個難忘及罕有的住宿優惠，今日（6日）再推出以「食」為主題的住宿優惠，過往的優惠一般包3餐飲食，但今次優惠包4餐飲食，充滿驚喜！

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

味遊半島四重奏住宿禮遇 每房每晚2,880港元起

客人以每房每晚2,880港元起（另收加一服務費）可享用豪華客房或其他特選房型，於入住日享用大堂茶座半島二人午餐套餐，於客房內享用半島二人晚餐套餐及於露台餐廳享用半島二人早餐，於退房日將大堂茶座經典下午茶回家帶回家品嚐，延續旅程，一共吃4餐，相當超值！

入住25小時

此外，客人入住時間為下午3時，可享用專屬延遲退房時間至下午4時，入住25小時。而同房第三位客人(小童及成人)附加費為2,880港元（另收加一服務費），費用包括以上餐飲禮遇及加床服務。

預訂期限: 即日起至2021年1月20日

入住期限: 2021年1月8日至2021年3月31日

預訂請【按此】或致電2910 1628

同場加映：簡易節日甜品食譜，即睇【下一頁】

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩