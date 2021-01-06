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【新冠肺炎】再多1名確診者離世　累計154名病人死亡

社會 16:47 2021/01/06

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本港新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增25宗確診個案，3宗輸入個案、22宗本地感染，17男8女，年齡介乎27至96歲，包括7宗涉及不明源頭感染，15宗與早前個案相關，累計宗數達9,075宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生會出席記者會交代疫情。

庾慧玲提到，再多1名女確診者離世，12月6日入住瑪嘉烈醫院，其後確診並接受隔離，該病人在12月23日康復獲得解除隔離令，12月28日轉往北大嶼山醫院治療，病人本身是長期病患，近日情況轉差，延至昨日下午1時離世。連同上述個案，累計154名病人死亡。被問及為何今日才公布該名女患者離世的消息，庾慧玲表示，因該名病人已被解除檢疫令，所以其離世的消息滯後。

關於瑪嘉烈醫院日間病房病人須提供72小時內陰性檢測報告的安排，庾慧玲表示，院方正與病人溝通，至於實際執行時間，要視乎相關部門運作細節的安排，而病人可自行選擇檢測地點，如在公立醫院接受檢測則無需收費。

庾慧玲表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得39宗呈報個案，而今日再多74名確診病人出院，至今共有8200名病人及1名疑似病人康復出院。

另外，現時有665人在22間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中43人情況危殆、44人嚴重、578穩定；現時正使用1261張負壓病床及691間負壓病房，使用率分別為60.8%及69.8%。

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記者：陳麗娜

 

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