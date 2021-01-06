旺角洗衣街前官地擬作臨時停車場及工料存放　短期改建商廈機會低

▲ 洗衣街前政府用地，部分將改劃作臨時收費停車場用途。（林兆彬fb圖片）

旺角洗衣街的前政府用地，2018年改劃作商業用地後，政府一直閒置未推售。據地區消息，政府計劃將面積1.18萬平方米的地皮「一分為二」，約半面積用作臨時收費停車場用途，佔地6,475平方米，將批出短期租約為期一年，之後每季續租。至於另一半地皮，擬交渠務署擺放建築材料，至2023年8月31日。

政府2018年改劃土地時，曾進行顧問研究，建議把發展用地改為興建地標式商廈，樓高至少68層，商業樓面可達130萬平方呎，成為區內來最大型發展項目。可是受到疫情影響，有關地皮仍未推售。去年第三季，有區議員動議要求政府將地皮改劃為臨時停車場，紓緩區內泊位不足。

按政府最新建議，料地皮短期內出售及發展的機會不大。測量師學會規劃及發展組主席林家輝形容，地皮屬市區黃金地段，交渠務署擺放建材未必合適，建議可研究改劃成過渡性房屋項目，讓基層受惠。他提出，地皮沿洗衣街的長條部分，用作停車位；其餘地塊可用來興建組裝合成組合屋。

▲ 臨時收費停車場位置圖。（林兆彬fb圖片）

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記者：吳卓峰