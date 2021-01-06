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【確診大廈】馬鞍山頌安邨頌智樓有2宗不相關單位確診個案　大廈居民須強制檢測

社會 16:38 2021/01/06

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增25宗確診個案，患者年齡介乎27至96歲，8宗於臨時檢測中心找出，3宗輸入個案、22宗本地感染，包括7宗不明源頭感染，15宗與早前個案相關，累計9,075宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午交代疫情最新情況。

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港府早前先後向多幢大廈發出強制檢測公告，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日再發現有1大廈發現有2個不相關單位確診個案，須列入強制檢測名單，如下：

  • 馬鞍山頌安邨頌智樓，涉及2個單位，兩名人士均不相識，二人所住的樓層及方向均是不同；其中一人的工作地點有確診個案，而另一位則是源頭不明個案

此外，屯門澤豐花園澤民樓、紅磡寶石戲院大廈A座及寶熙苑榮熙閣昨被列為強制檢測的大廈，張竹君指，澤民樓增2名人確診，均為其中一個單位的緊密接觸者；紅磡寶石戲院大廈A座2個單位亦各增一人確診，其中一人是經檢疫中心送院。至於寶熙苑榮熙閣亦增一個單位有居民確診，並澄清早前涉及的兩個單位是同一樓層，而新增確診的單位亦是同一樓層。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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