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過去2年僅約6500架尾板貨車加裝安全裝置　佔整體約30%

社會 15:58 2021/01/06

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（經濟日報資料圖片）

貨車尾板不時造成意外傷亡，就如數年前就有凍肉公司貨車司機，卸貨後站在左邊車尾控制按鈕收起尾板時，意外被尾板夾住頭部被困，及後頭破血流昏迷，送院證實不治。然而，現時仍未有法律要求貨車為尾板加裝安全裝置。據勞工及福利局對立法會質詢的書面回應，現時估計只有約3成歐盟五期及之後的尾板貨車有安裝安裝裝置。

現時全港約有三萬輛尾板貨車，由於僱員因操作貨車尾板而導致死亡或受傷的意外時有發生，勞工處於2015年修訂了《預防被貨車尾板夾傷的危害安全指引》，具體列出安全操作貨車尾板的措施，包括需安裝安全裝置，避免意外發生。

然而，據勞福局於2017年對立法會的回覆，當時經調查後，估計只有約5%的貨車已裝置《指引》內要求的雙手控制裝置。

時隔多年，今日（6日）勞福局再就此回應立法會質詢時指，目前沒有法定要求尾板貨車車主通知勞工處是否已經安裝安全裝置，但勞工處透過相關安裝服務供應商獲得的資料，知悉由2018年4月至2020年10月，共有6,500多輛歐盟五期及之後的尾板貨車，已完成安裝安全裝置，佔這類尾板貨車總數約30%。

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責任編輯：陳梓蔚

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