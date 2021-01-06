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【新冠肺炎】新增22宗本地個案涉7宗源頭不明　包括香港心理衞生會艾齡樓一名院友

社會 16:37 2021/01/06

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（陳永康攝）

本港今日(6日)新增25宗新冠肺炎確診個案，22宗屬本地感染，7涉及感染源頭不明個案，包括一名黄大仙下(二)邨的香港心理衞生會艾齡樓院友確診，全院舍昨晚(5日)需撤離。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理庾慧玲見記者，交代最新疫情。

張竹君表示，今日新增不明源頭個案，包括第9,059宗確診的38歲男病人，屬香港心理衞生會艾齡樓院友，12月29日發病，病人自己有工作，近日亦曾於西貢親友家中做裝修，未有訪特別地方。

她稱，病人於艾齡樓居住，37名同住院友因會一同於房間或大廳進餐，可視為一個大家庭，過去亦曾有院舍出現傳播，故安全起見，獲送往薄扶林檢疫中心隔離。

張竹君補充，有關艾齡樓屬中途宿舍可自由出入，院友除有上班外，都會與同住人士外出逛街，與其他院舍相若，可由社署可安排定期檢測。

至於艾齡樓位處龍吉樓二樓及地下，張竹君指，龍吉樓如有新增單位染疫，亦會符合強制檢測要求，會出公告要求到訪者強制檢測。

衞生署昨日晚上派員撤離院舍，安排院疫到檢疫中心隔離。黃大仙(龍趣)區議員莊鼎威表示前後有36人獲安排撤離檢疫，亦已聯絡房署指會為有關地方作清潔消毒。

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記者：陳正怡

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