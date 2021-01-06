【新冠肺炎】今日新增25宗確診個案　22宗本地感染有7宗涉不明源頭

▲ 本港新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增25宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增25宗確診個案，17男8女，年齡介乎27至96歲，其中3宗屬輸入個案；22宗本地感染，包括7宗涉及不明源頭感染，15宗與早前個案相關，累計宗數達9,075宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生會出席記者會交代疫情。

張竹君表示，3宗輸入個案包括一人於12月24日乘搭QR818由印度抵港（個案編號：9072 ）；一名空中服務員於1月3日乘搭ET3614埃塞俄比亞（個案編號：9072 ）；一名海員於1月4日乘搭EK384由俄羅斯抵港（個案編號：9075 ）。

7宗不明源頭個案，包括一名香港心理衞生會艾齡樓院友（個案編號：9059），37名同住院友因會一同於房間或大廳進餐，故須送往薄扶林檢疫中心隔離。詳情即看：【下一頁】

另外亦涉及巴士司機、家庭主婦、售貨員、鏟車司機、裝修工人、外傭，其中一名九巴58歲男司機。於1月3日發病，同日駕駛32H由荔枝角到象山邨。。詳情即看：【下一頁】

港府早前先後向多幢大廈發出強制檢測公告，張竹君表示，今日再發現馬鞍山頌安邨頌智樓有2個不相關單位確診個案，須列入強制檢測名單。詳情即看：【下一頁】

被問及疫情是否已見緩和，張竹君指今日初步確診有逾20宗，直言整體數字確緩和跡象，惟只屬1、2日數字，仍有機會出現反覆，認同整體確有下降趨勢，形成是好信號。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙