【食物安全】瑞典及英國部分地區爆發H5N8禽流感　食安中心暫停進口該地禽肉和蛋

食物環境衞生署食物安全中心今日（6日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指瑞典斯科納省Sjöbo市及英國德比郡南德比郡區爆發高致病性H5N8禽流感，中心即時指示業界暫停從瑞典Sjöbo市及鄰近Skurup市和隆德市，以及英國南德比郡區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋，以保障本港公眾健康。

根據政府統計處的資料，去年首9個月本港從瑞典進口約1,150公噸冷藏禽肉，以及從英國進口約8,700公噸冰鮮和冷藏禽肉及約33萬隻禽蛋。



中心表示已就事件聯絡瑞典和英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展採取適當行動。

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記者：陳麗娜