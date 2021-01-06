  • 17°C
香港時間 : 2021106日 (週三) 18:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】瑞典及英國部分地區爆發H5N8禽流感　食安中心暫停進口該地禽肉和蛋

社會 17:46 2021/01/06

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

食物環境衞生署食物安全中心今日（6日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指瑞典斯科納省Sjöbo市及英國德比郡南德比郡區爆發高致病性H5N8禽流感，中心即時指示業界暫停從瑞典Sjöbo市及鄰近Skurup市和隆德市，以及英國南德比郡區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋，以保障本港公眾健康。

根據政府統計處的資料，去年首9個月本港從瑞典進口約1,150公噸冷藏禽肉，以及從英國進口約8,700公噸冰鮮和冷藏禽肉及約33萬隻禽蛋。

中心表示已就事件聯絡瑞典和英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展採取適當行動。

【TOPick診症室】有何近視人士不適合接受激光矯視？ 養和醫院眼科專科醫生張叔銘解構手術種類及術後眼乾問題，即看最新一集：

【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康　41歲女醫護接種輝瑞疫苗兩日後亡【即日不斷更新】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【寒冷天氣】本港天氣明日再轉凍 周末氣溫降至8度新界最低僅4度
今日 15:31
【寒冷天氣】本港天氣明日再轉凍 周末氣溫降至8度新界最低僅4度
警拘53人涉顛覆國家政權　不會向初選投票人作刑事調查
今日 15:43
警拘53人涉顛覆國家政權　不會向初選投票人作刑事調查
【新冠肺炎】疫情下面授課堂日數大減　教育局指暫無需延長本學年或縮減學校假期
今日 15:36
【新冠肺炎】疫情下面授課堂日數大減　教育局指暫無需延長本學年或縮減學校假期
疫情 食安中心 食物環境衞生署 禽流感 流感 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【苛刻老婆】惡妻虐夫18年只准食白飯做廳長　2兒成年後一招代父出頭
13:20 2021/01/05
【苛刻老婆】惡妻虐夫18年只准食白飯做廳長　2兒成年後一招代父出頭
【生活智慧】網紅無睇標籤錯將LV披肩放洗衣機　洗完$5800披肩變地布
12:43 2021/01/05
【生活智慧】網紅無睇標籤錯將LV披肩放洗衣機　洗完$5800披肩變地布
【考試壓力】網上考試期間媽媽開門叫食飯　中大生慘被教授當出貓評不合格
17:29 2021/01/04
【考試壓力】網上考試期間媽媽開門叫食飯　中大生慘被教授當出貓評不合格