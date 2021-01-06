【寒冷天氣】明起天氣顯著轉冷　周末市區氣溫降至8度

▲ 天文台預測本港明日（7日）最低氣溫會降至11度，周五（8日）及周六（9日）市區氣溫更會下降至8度。（陳永康攝）

隨著冬季季候風會在未來數日增強，天文台預測本港明日（7日）天氣顯著轉冷，周五（8日）及周六（9日）市區氣溫會下降至8度左右，而今次寒潮會持續數天，直至下周初天氣仍然寒冷。

天文台高級科學主任李子祥表示，預料影響廣東沿岸地區的冬季季候風會在未來數日增強，本港周四天氣會顯著轉冷，最低氣溫下降至11度左右；周五及周六市區氣溫會下降至8度左右，新界地區及高地會再低幾度；受冬季季候風補充影響，下周初本港天氣仍然寒冷，最低氣溫大約為9至10度。

天文台今午發出的9天天氣預報

此外，天文台預計未來幾日大致多雲，周五、六天氣非常乾燥，下周初天色才逐漸轉為晴朗。

由於今次寒潮持續數天，天文台提醒市民盡早做好禦寒準備，以及提醒身邊的獨居長者及長期病患者注意保暖，留意是否需要提供協助。

▲ 天文台高級科學主任李子祥表示，今次寒潮將會持續數天，直至下周初天氣仍然寒冷。（天文台影片截圖）

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責任編輯：馮琪雅