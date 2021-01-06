【寒冷天氣】34歲男子寒流下沖熱水涼　狂冒紅疹呼吸急促倒地險死

▲ 34歲男子寒流下沖熱水涼，狂冒紅疹呼吸急促倒地險死。

寒流來襲，天文台預計下周初至中期廣東氣溫持續偏低，冷天沖熱水涼特別舒服。但有台灣醫生分享，一名34歲男子寒冷天氣下沖熱水澡，一打開浴室門突然倒地昏迷，檢查發現竟然是和低溫環境有極大關係。

台灣兒科醫生吳昌騰在Facebook專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」分享一宗病例。美國科羅拉多州一名34歲男子在洗完熱水澡後，拉開浴室門後突然暈倒。

家人發現後，察覺到男子因暴露於冷空氣而出現低血壓、呼吸急促症狀，皮膚還出現大量類似蕁麻疹發作的紅疹塊，於是緊急求醫。

當醫護人員到場時發現男子對寒冷天氣過敏，並確定他患有「寒冷性蕁麻疹」（Cold Urticaria），經密集供氧及送院藥物治療後，男子過敏症狀才消失，生命跡象穩定下來。

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吳昌騰指，「寒冷性蕁麻疹」是一種皮膚、黏膜暴露在低溫環境後出現的過敏症狀，程度從輕度到嚴重都有可能。最常見是出粉紅色、發癢的蕁麻疹，嚴重情況下可出現過敏，導致血壓驟降、氣道攣縮狹窄和呼吸困難：

這些更嚴重的反應通常發生在全身皮膚暴露在寒冷中，比如患者在冷水中游泳。

他表示，這種病例雖然罕見，因此更常常不易及時診斷。他提醒市民在寒冷天氣下應做以下3件事：

穿著適當的保暖衣服是很重要的

避免冷水、冰水的活動

避免過度暴露於寒冷的天氣

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責任編輯：羅嘉欣