【正能量BB】孕婦懷孕5月照超聲波見奇景　胎兒直豎拇指為媽媽醫護打氣

▲ 英國一名孕媽媽照超聲波時，見到胎兒竟直豎拇指讚好！

新生命為準父母帶來希望，英國一名孕媽媽更喜獲胎兒打氣！懷胎20周的她到醫院產檢照超聲波，醫護人員看著屏幕都大叫一聲，原來胎兒正向眾人直豎拇指，媽媽覺得胎兒就像對自己說︰「一切都會好起來。」令眾人感到非常鼓舞！

據英國《太陽報》報道，來自英國林肯郡的33歲孕媽媽Holly Giles，去年12月9日首次去醫院產檢照超聲波，當時她懷孕20周。期間Holly躺在床上突聽到醫護人員大表驚訝，她轉頭一看，發現屏幕上的BB竟豎起大拇指，做出「讚好」的手勢。

在場眾人都嘖嘖稱奇，醫護驚嘆表示從未見過此情景，陪同Holly產檢的閨密即用手機拍下這一幕留念。Holly分享道，BB在子宮內扭來扭去，但BB卻保持著「讚好」手勢一陣子。

護士是第一個看到，她直呼：「我的天啊！」這情況非常罕見，是她第一次見到。

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孕婦︰是天上的媽媽送我禮物

Holly透露，媽媽在她16歲時過身，相信BB是媽媽在上天送給她的禮物。Holly大讚孩子的手勢可愛、充滿正能量。

實在太可愛了，我覺得孩子就像跟我說︰「一切都會好起來！」

過去也曾有不少孕媽媽在網上分享趣怪超聲波照片，有BB舉V、露出詭異笑容等，甚至有BB出世時，更擺出超人甫士，非常盞鬼！

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責任編輯︰林綺玲