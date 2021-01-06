漁護署去年始利用紅外線相機定時收集數據　推算全港郊野地區有1,800至3,300頭野豬

▲ 漁護署於今(6日)公布，截至去年11月，共接獲920宗有關野豬的投訴。(經濟日報資料圖片)

漁護署於今(6日)公布，自2017年底推出捕捉及避孕／搬遷先導計劃以來至2020年11月，漁護署共安排了128次行動，捕獲666頭野豬，當中為296頭野豬進行避孕或絕育，499頭野豬被搬遷到遠離民居的郊野。漁護署接獲有關野豬的投訴個案由2016年的583宗，上升至2019年的1,184宗，而2020年截至11月錄得920宗投訴；惟過去3年，全港只有不足一成野豬進行了避孕或絕育。

環境局局長黃錦星書面回覆立法會議員何俊賢時指，由於署方在2019年起停止野豬狩獵隊的行動，現時會將造成滋擾的野豬搬遷到遠離民居的郊野地點，計劃推出以來至去年11月，該署在128次行動中捕獲了666頭野豬，499頭野豬被搬遷到遠離民居的郊野。

署方於2017年底推出野豬捕捉及避孕/搬遷先導計劃，利用避孕疫苗為野豬進行避孕手術，是全球首創的試驗計劃，署方在同期后向296頭野豬進行避孕或絕育，結果顯示，93%的野豬在注射避孕疫苗2至21個月後未有再次懷孕的跡象。至於該署2018年嘗試實地為野豬進行絕育手術，由於過程複雜及需時，在狹窄、地勢陡峭的地方亦難以進行。根據資料，該署現時為大約8.9%野豬絕育。

署方又指，漁護署於2019年開展前期研究，利用紅外線相機配合定時數據收集，並透過統計分析來估算全港郊野地區的野豬數目及其繁殖趨勢。初步分析顯示，全港郊野地區有1,800至3,300頭野豬。漁護署會進一步收集及分析數據，預計於2021年可完成估算，屆時會與諮詢小組商討進一步控制野豬數量的策略。

署方提到，承辦商已設計出3款預防野豬或猴子滋擾的垃圾桶，於全港70多個黑點實地測試，並於2020年第3季完成測試。研究顯示新設計能有效減少野生動物的滋擾。食環署會按實際需要在更多適當的地點採用新設計的垃圾桶，以減少野生動物的滋擾。

責任編輯：洪芷晴

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