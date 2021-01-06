港府：絕不容忍顛覆國家政權罪行　必嚴厲打擊以儆效尤

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警方今日以涉嫌違反港區國安法的「顛覆國家政權罪」拘捕53人，當中6人涉組織及策劃，其餘47人涉參與，並凍結160萬元款項。特區政府發表聲明，稱絕不容忍顛覆國家政權罪行，警方全力嚴厲依法打擊。

政府發言人指，他們涉嫌圖謀以所謂「35+」和「攬炒十步曲」計劃，通過自我協定的所謂「初選」，以取得立法會35席或更多席位，從而不顧一切，一意孤行，否決所有政府向立法會提出的撥款申請及《財政預算案》，迫使行政長官辭職，令特區政府停擺，意圖癱瘓政府，嚴重干擾、阻撓、破壞其履行職能，脅迫中央人民政府及特區政府。

53名民主派涉違港區國安法 被捕名單一文看清



政府指，國安法第22條列明，任何人組織、策劃、實施或參與實施，以非法手段旨在顛覆國家政權行為，嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關依法履行職能，即屬犯罪，又稱保安局局長李家超已強調，政府絕不容忍任何顛覆國家政權罪行，警方處今日的行動針對的是涉嫌組織、策劃、實施或參與實施顛覆政權的活躍分子，依法將他們拘捕調查，行動不涉及其他非活躍分子或只參與所謂『初選』投票的人。警方今次的行動雷厲及專業，保安局充分肯定及支持。

發言人又稱，危害國家安全是嚴重罪行，《香港國安法》對危害國家安全罪行有明確定義，特區政府定必嚴厲打擊，以儆效尤。

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責任編輯：李淇