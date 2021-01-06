【安心出行】安心出行下載量僅約43萬 薛永恒稱不滿意

▲ 創新及科技局長薛永恒今日在立法會回應議會質詢時表示，目前「安心出行」應用程式的最新下載數字超過43萬，惟他認為數字不令人滿意。對於會否強制市民使用程式，薛永恒則指不排除任何可能性。（陳永康攝）

政府於去年11月16日推出「安心出行」流動應用程式，創新及科技局長薛永恒今日在立法會回應議會質詢時表示，目前「安心出行」應用程式的最新下載數字超過43萬，惟他認為數字不令人滿意。對於會否強制市民使用程式，薛永恒則指不排除任何可能性。

創新及科技局長薛永恒提到，至今有超過67000個公私營場所參與張貼「安心出行」二維碼，讓市民掃描登記行蹤，當中約54000個為私營場所。他續指，各執法部門一直有加派人員巡查全港各區，在去年12月2日至今年1月4日期間，執法部門巡查受第599F章規管的處所超過87000次，就展示二維碼的指示要求，向餐飲及表列處所分別發出70次及24次口頭警告，並向18間未有妥善展示二維碼海報的餐飲處所負責人展開檢控程序。

薛永恒表示，政府會繼續研究不同技術及方案，提高用戶體驗，並繼續邀請不同業界在其場所張貼二維碼及宣傳海報，鼓勵市民使用；同時會透過電視廣告及宣傳短片，繼續推廣和教育市民使用「安心出行」程式，呼籲市民善用科技記錄出行情況，齊心抗疫。他亦表示，政府會繼續和推動更多場所貼上二維碼和鼓勵用戶掃描記錄其進出時間，讓程式發揮最大作用，增強市民的警覺性和自我保護意識，和出入不同場所的信心，及有助衞生防護中心進行流行病學調查。

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責任編輯：曾卓鋒