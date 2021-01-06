53名民主派涉違港區國安法　譚耀宗：政府早已警告

▲ 譚耀宗表示，港府早在初選舉行前已作出警告。（資料圖片）

53名有份組織或參加，去年7月民主派初選的人士，今日被警方以涉嫌違反港區國安法拘捕。全國人大常委譚耀宗表示，港府早在初選舉行前警告，或違反港區國安法，認為警方並非根據被捕人的背景或政黨才執法。

譚耀宗指出，初選發起人戴耀廷提倡的「攬炒香港十步曲」，並不只是文章，而是行動綱領，明言取得立法會議席過半後，要癱瘓政府，而今次被捕人士並非一般參與者，而是組織者，所以必然墮入港區國安法中，第22條的在顛覆國家政權規定。

全國港澳研究會副會長劉兆佳亦認為，今次的拘捕行動是針對事件，而不是針對本土派或民主派。他又指，中央及港府早就表明，初選或違港區國安法中的顛罪政權罪，認為有關人士未有重視警告，堅持舉辦初選，是有抗拒、藐視中央及挑戰港區國安法的成份，而在阻嚇性角度而言，當局為維護港區國安法的權威和管治威信，是必須採取行動。

劉兆佳表示，現時只能容許「忠誠反對派」，今次的拘捕行動，是有助釐清港區國安法下，對參政者的要求，相信反對派在事件後會調整立場。

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責任編輯：陳宛彤