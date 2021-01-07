【奢華行山裝】GUCCI夥The North Face推奢華行山裝備　型格登山服貫注70年代風格

▲ GUCCI X The North Face系列是2021年首個時裝界最矚目的聯乘系列，整個系列充滿70年代味道。（圖片GUCCI提供）

作為2021年時裝界最先發圍與及最多時尚人士所談論的頭炮，GUCCI找來The North Face合作實在當之無愧，箇中的原因是全球數一數二高級時裝品牌向山系品牌靠攏帶出話題性，同一時間山系品牌藉高級時裝品牌得以「升呢」，雙贏的局面，難怪成為潮人在寒冬的必備。

▲ 不知道大家捨不捨得穿上GUCCI來行山？（圖片GUCCI提供）

山系品牌The North Face落在GUCCI的創作總監Alessandro Michele手上，雖然單品款式離不開是大家耳熟能詳的羽絨、冷帽、衞衣、登山鞋和背囊等，但由宣傳景片到服裝的用色就是瀰漫著一股濃得化不開的70年代味道。

雖然一切盡是意料之內，但當看到剛上架的貨品，又不得不佩服這位將GUCCI從谷底拯救過來的創作總監的功力。

整個系列有不少單品的創作靈感取自The North Face於70年代所推出的服裝藍本，當中以羽絨外套最為顯著，配合似乎和登山拉不上關係的絲質恤衫和長裙，構成一幅絕美的70年代而又吻合今天流行趨勢的構圖。

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服裝的圖案是其中一個最大的賣點，除了大型雙方合作的聯乘商標在服裝上無處不在外，單是產品上就出現了8款兩個品牌共同全新創作的圖案，包括企劃專用的花卉或GG logo皮帶釦圖案等，絕對是大堆頭的一次製作。

此外，自去年GUCCI推出環保Off The Grid系列後，這一個聯乘系列亦秉承可持續發展的宗旨和承諾，例如背囊應用了沿自可回收再造的再生物料（漁網、地毯及其他廢料）的ECONYL尼龍。

至於所選用的粉紅色購物袋和包裝盒等，亦緊貼早前品牌宣布採用綠色環保包裝一樣，所有紙張及硬紙板均來自以可持續方式管理的森林，並選用不添加塗層的紙張，確保一切都能夠完全回收，達致既要靚又要保護地球的責任。

GUCCI PIN限定店：

1）中環閣麟街36 號（即日起至21/2）

2）尖沙咀海港城港威商場大堂 II（即日起至17/1）

記者：何偉雄