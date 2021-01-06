【便秘之苦】22歲女子長年便秘30日一次大便　持續肚痛腹脹做手術取出10kg糞塊【附通便食物】

▲ 一名22歲女子長年便秘，甚至30日才有一次大便，患上「成人型先天性巨結腸症」。

長期便秘可以很嚴重。黑龍江省哈爾濱市一名22歲女子自小受便秘問困擾，最近一年愈來愈嚴重，甚至30日才有一次大便，因持續肚痛、腹脹、無法正常進食而求醫。醫生證實該女子患上「成人型先天性巨結腸症」，需做手術切除，並發現其腸道積存大量糞便，病變的腸子重達10多公斤。

綜合內地媒體報道，該名女子小玉（化名）自出生以來就飽受便秘之苦，沒有一次排便暢順。近10個月以來，她甚至30天才排便一次，並要經常灌腸才可排便。到最近3個月，她頻頻腹痛，無法正常進食，體重下跌約5公斤。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

醫生發現她因腸道長期積聚毒素，導致面色晦暗，萎靡焦慮，而且嚴重營養不良，腹部膨脹得可見腸道的外形，影響身心健康。經檢查後，該女子證實患「成人型先天性巨結腸症」，須進行結腸切除手術。醫生從女子腹部取出病變的腸子，長近2米，重達10多公斤，在場醫護也被也被嚇呆了，形容它猶如一條「巨蟒」。

哈醫大四院普外科三病房主任劉昶表示，此症在臨床上較少見，往往會引發頑固便秘、間歇腹痛、腸梗阻、營養不良、中毒等症狀。該女子接受治療後，現康復出院，調整飲食後，已可正常排便。

港大醫學院：患此病的嬰兒須做手術才能存活

據香港大學李嘉誠醫學院網頁的資料，先天性巨結腸病是由於腸道的神經幹細胞不能正常發育成有用的神經細胞所致。患有此病的嬰兒必須經外科手術切除沒有神經細胞的病變腸道才能存活。

不過，手術效果不一，有相當數量的病人終生仍然面對併發症的威脅，包括頑固性便秘、大小便失禁、小腸結腸炎，甚至更嚴重的短腸綜合症等。

註冊營養師謝詠瑩及中醫師推介通便食物：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【同場加映】西蘭花番薯容易引致胃部脹痛 一文睇清胃痛人士忌吃的食物

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣