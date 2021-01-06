駐港國安公署首發聲明支持警方拘捕行動　中聯辦：國安法實施後香港由亂向治

▲ 中央駐港國家安全公署。（資料圖片）

警方以涉嫌違反「顛覆國家政權罪」拘捕53人。中央駐港國家安全公署首度發表聲明，表示堅決支持香港警方對戴耀廷等人依法實施的拘捕行動。又指任何人觸犯香港國安法都必須受到法律的制裁，駐港國家安全公署會堅決支持香港警方依法履職，堅決依法打擊任何危害國家安全的行為。

中聯辦發表聲明，支持警方依據香港國安法採取執法行動，拘捕戴耀廷等53人策劃組織實施「35+」和「攬炒十步曲」、實踐「癱瘓香港特區政府」目標的相關人員，又對港府堅決維護國家安全的嚴正表態，表示堅定支持。

53名民主派涉違港區國安法 被捕名單一文看清

中聯辦發言人稱，沒有國家安全，就沒有香港的長期繁榮穩定，支持將有策略地組織，或實施癱瘓政府的涉嫌違法人員，與一般受誤導參加「初選」投票的民眾區分開來，「相信廣大市民能看清戴耀廷等人的險惡居心和對香港社會的危害，共同自覺維護國家安全，維護香港社會整體利益」。

發言人最後強調，國安法頒布實施後，香港開啟了由亂向治的轉折。證明只有全面準確落實及堅定嚴格執行國安法，國家安全、香港社會安定和市民安寧才能得到切實保障，「一國兩制」才能在正確的軌道上行穩致遠。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李淇