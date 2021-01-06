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【新冠肺炎】一名九巴司機確診感染源頭不明　發病當日曾駕駛32H來往荔枝角到象山邨

社會 17:11 2021/01/06

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本港今日新增25宗新冠肺炎確診個案，22宗屬本地感染，7涉及感染源頭不明個案，包括巴士司機；而將軍澳藍田隧道地盤群組再多3宗確診個案，涉及一名工作人員及2名確診工友的密切接觸者。

7宗不明感染源頭個案中，包括一名九巴巴士司機。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，第9,054宗確診的58歲九巴巴士司機，於1月3日發病，當日駕駛32H由荔枝角到象山邨，途經石圍角、仁濟醫院、楊屋道等。

病人1月2日未有上班，惟1月1日駕駛234A路線來往浪翠園及荃灣西站，途經港鐵荃灣站及荃灣市中心，亦曾駕駛36M來往梨木樹及葵芳站，途經昌榮路及葵涌道。至於其他感染源頭不明個案亦包括主婦、售貨員等人士。

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記者：陳正怡

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