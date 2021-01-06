【頭號癌症殺手】手指頭肥大成「杵狀指」　確診肺癌末期半年後過身 【附自我檢測方法】

▲ 手指頭肥大成「杵狀指」，確診肺癌末期半年後過身。

肺癌是本港頭號癌症殺手，由於初期病徵不明顯，很多患者到晚期才確診，因此死亡率偏高。相信不少人都知道，持續咳嗽、痰中帶血、體重下降都是肺癌的常見症狀，但原來手指頭肥大、出現「杵狀指」亦是徵兆之一，近日有台灣節目分享案例，並請來醫生分享如何靠手指自我檢測。

台灣資深醫療記者洪素卿在節目《健康2.0》分享一個案例，指一位50多歲的煙民發現走路時容易氣喘，亦有胸悶的情況，最初以為只是長期抽煙所致，但剛好他身邊一個朋友因肺癌離世，死者生前亦出現咳嗽、氣喘等類似症狀，手指頭更變得肥大，形成「杵狀指」，確診肺癌末期半年後病逝。事主嚇得趕緊求醫，結果同樣確診肺癌。

洪素卿解釋，心血管疾病或慢性肺病患者出現嚴重缺氧情況時，肢體的末端循環不好，會出現腫脹，另外，腫瘤會分泌某些生長因子，導致手指末端腫大症狀特別明顯。

自我檢測「杵狀指」

胸腔外科醫生陳百璽分享自我檢測「杵狀指」的簡單方法，首先將兩隻食指第一節的指節彎曲，並靠在一起，再將指尖靠攏，此時觀察指間的空隙，正常情況下可看到狹長的菱形空隙，但假如手指間沒有菱形空隙，則代表出現「杵狀指」。

他亦提到另一個方法，將食指與眼睛呈平視觀察，一般而言，甲床與第一指節的角度約為150至160度，假如出現「杵狀指」，兩者的角度會變得較平，角度甚至超過180度。

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雙和醫院胸腔內科主任李岡遠提醒，肺癌早期徵兆不明顯，是由於肺部沒有痛覺神經，腫瘤太小時不容易產生症狀，當出現症狀後，大多已達到晚期，因此應定期進行身體檢查，以及早發現和治療。



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責任編輯：羅嘉欣