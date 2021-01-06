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涉工廈單位藏易燃液　文員被控准保釋候訊

社會 17:23 2021/01/06

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文員陳祖澤涉工廈藏易燃液體，今於西九龍裁判法院提堂。(經濟日報資料圖片)

前年國慶前一天，1名23歲文員涉在荃灣一工廠大廈單位內管有2支易燃液體、大量空玻璃樽及打火機，事隔至今逾1年，涉案文員被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，案件今（6日）於西九龍裁判法院提堂，案件押後至3月3日再訊，待辯方索取文件，涉案文員准以保釋候訊。

被告陳祖澤（23歲，報稱文員），被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控罪指他於2019年9月30日，於荃灣華隆工業大廈一單位內，管有1支裝有易燃液體的玻璃樽，1支裝有易燃液體的膠樽、96個空玻璃樽、42個火機，意圖使用或准許他人使用上述物品，以摧毀或破壞屬於他人的財產。

辯方申請押後案件，以待索取文件獲批，被告暫時毋須答辯。裁判官批准被告保釋至3月3日再訊，期間不得離港，每周到警署報到1次等。

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記者：林欣樂

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