【快閃優惠】Klook推出「一月最抵DEAL」72小時快閃優惠　Staycation+餐飲+景點門票低至2折【內附連結】

▲ Klook推出「一月最抵DEAL」72小時快閃優惠。（圖片來源：Klook官網）

Klook 推出「一月最抵Deal」快閃活動精選 Staycation ，美食低至2折，包括新年情人節 Staycation，自助午餐、賀年美食等等 。由1月7日至1月9日，推出快閃72小時優惠。

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酒店住宿優惠（1月7日至1月9日）：

香港文華東方酒店24小時入住餐飲住宿優惠低至$2,255起

只需HK$2,255起（人均HK$1,128起，原價HK$5,820起）。

二人可入住不同房型，於Cafe Causette 咖啡廳或房內享用雙人晚餐，於快船廊或咖啡廳雙人早餐，贈送Diptyque玫瑰花瓣浸浴體驗套裝及文華朱古力一盒，享24小時入住（彈性入住及退房時間）。

預訂2月1日或之後入住市區景觀套房及文華閣高级客房的客人，可免費享用文華閣早餐及下午茶。

入住日期：即日至2月28日

星期日至五入住市區景觀客房（保證房間升級）：$2,255（原價$5,820）

星期六、2月12至14日入住市區景觀客房（保證房間升級）：$2,365（原價$5,820）

星期日至五入住皇后像廣場景觀客房（保證房間升級）：$2,585（原價$6,220）

星期六、2月12至14日入住皇后像廣場景觀客房（保證房間升級）：$2,695（原價$6,220）

星期一至日入住文華閣高级客房：$3,278（原價$7,200）

即日至1月31日入住市區景觀套房：$4,510（原價$11,000）*預訂套房將贈送紅酒一枝。

2月1日至28日入住市區景觀套房：$4,950（原價$11,000）*預訂套房將贈送紅酒一枝。

馬哥孛羅香港酒店餐飲住宿優惠低至$1,320起

馬哥孛羅香港酒店餐飲住宿優惠，連$1,200／$1,600餐飲消費額+雪花秀現金額$100及潤燥再生精華面膜1片 ，只需$1,320起（人均$660起，原價$5,363起）。

二人入住高級客房（保證升級至豪華客房）／豪華海景客房，連連$1,200／$1,600餐飲消費額+雪花秀現金額$100及潤燥再生精華面膜1 片。

入住日期：1月15日至2月28日

諾富特東薈城酒店餐飲住宿優惠低至HK$916起

諾富特東薈城酒店餐飲住宿優惠，連自助午餐 + 房內享用黃昏美饌 + 自助早餐 $1,030起（人均$515起，原價$2,056起）

二人入住高級客房，享用自助午餐（ 可選擇於入住當日或翌日享用自助午餐，需視乎酒店供應情況而定) ，自助早餐，於房内享用黃昏美饌：包括壽司／魚生拼盤、鮮蝦、小龍蝦及青口。

入住日期：即日至3月31日（2月11日至15日除外）

星期日至四入住：$1,030（原價$2,056）

星期五及六入住：$1,190（原價$2,266）

諾富特東薈城酒店餐飲住宿優惠，連自助晚餐 + 自助早餐 $1,110起（人均HK$555起，原價HK$2,199起）

二人入住高級客房，於Essence享用自助晚餐2人份，於Essence享用自助早餐2人份，入住期間享有一個免費停車位（需視乎酒店的停車場供應情況而定, 並需提前預約車位）。

入住日期：1月21日至2月28日（2月11日至15日除外）

星期日至四入住：$1,110（原價$2,199）

星期五及六入住：$1,190（原價$2,426）

諾富特東薈城酒店餐飲住宿優惠，連Olea地中海餐廳午餐套餐 + 自助早餐 $1,036起（人均HK$518起，原價HK$1,999起）

二人入住高級客房，享用自助早餐2人份，於Olea地中海餐廳2人享用午餐套餐，入住期間享有一個免費停車位（需視乎酒店的停車場供應情況而定, 並需提前預約車位）。

入住日期：即日至2月28日

星期日至四入住：$1,036（原價$1,999）

星期五及六入住：$1,132（原價$2,164）

諾富特東薈城酒店郊「悠」住宿套餐， 連自助早餐 + 野餐套裝 ，只需HK$916起（人均HK$458，原價HK$1,758）

二人入住標準客房，連自助早餐2人份，野餐套裝包括保溫袋内盛載着的三文治，沙律，水果及飲料（另有素食之選供應並須提前預訂）。

入住日期：即日至3月31日

星期日至四入住：$916（原價$1,758）

星期五及六入住：$1,028（原價$1,923）

如心海景酒店暨會議中心「如」悅 佳節住宿禮遇低至$715起

住宿禮遇連早餐點心套餐 ，只需$715（人均$358，原價$950）。二人免費升級入住海景客房（高座），退房日享用雙人早上茶市（任選5款點心連茶芥）。

入住日期：即日至2月28日（2月11日至16日除外）

The Mira Hong Kong 美麗華酒店住宿優惠低至$550起

The Mira Hong Kong 美麗華酒店住宿優惠 ，只需HK$550起（人均HK$275起，原價HK$836起）

二人入住城景客房，免費提早於中午12時入住，及延遲退房至下午1時（適用於星期一至四入住）。

入住日期：1月12日至3月31日（2月14日至16日除外）

星期日至四入住：HK$550（原價HK$836）

星期五及六入住：HK$620（原價HK$836）

The Mira Hong Kong 美麗華酒店餐飲住宿優惠，連早餐 ，只需HK$700起（人均HK$350起，原價HK$1,188起）

二人入住城景客房，連於行政酒廊專享雙人早餐。

入住日期：1月12日至3月31日（2月14日至16日除外）

星期日至四入住：$700（原價$1,188）

星期五及六入住：$770（原價$1,188）

精選賀年美食、自助午餐優惠 （1月7日至1月9日）：

香港皇玥新年精選禮盒低至$243起

新年品味精選禮盒+ 新年經典精選禮盒 + 紅莓燕麥脆曲奇精裝禮盒 $243（原價$444）

新年品味精選禮盒包含：薄脆(檸檬、伯爵茶) x 16件、蝴蝶酥(原味) x 8件及黃金脆條 x 8件。

新年經典精選禮盒包含：黃金脆條 x8件及 蝴蝶酥(原味)x8件。紅莓燕麥脆曲奇精裝禮盒：12件裝

新年特級精選禮盒 + 紅莓燕麥脆曲奇精裝禮盒 $244起（原價$446）

新年特級精選禮盒包含：蝴蝶酥(原味、紫菜) x16件 、蛋卷(原味、伯爵茶) x6件 、黃金脆條 x8件 及脆曲奇(椰絲、紫菜) x12件。

紅莓燕麥脆曲奇精裝禮盒：12件裝

新年金裝精選禮盒+ 新年經典精選禮盒 + 紅莓燕麥脆曲奇精裝禮盒 $292（原價$514）

新年金裝精選禮盒包含：蝴蝶酥(原味、榛子) x16件 、蛋卷(原味) x6件 及黃金脆條 x 8件。新年經典精選禮盒包含：黃金脆條 x8件及 蝴蝶酥(原味) x8件。

紅莓燕麥脆曲奇精裝禮盒：12件裝

香港九龍東皇冠假日酒店－尚廚午市自助餐 成人$283（原價$328）

預訂日期：即日至1月31日

九龍海逸君綽酒店－The Promenade自助午餐 $290（原價$372）

預訂日期：即日至1月31日。

The Promenade 2021年推出暢飲「蠔」食鮑參燕肚自助餐，精選美食包括：即開新鮮法國生蠔、磯煮鮑魚、薑蔥蒸鮑魚仔、紅燒海參扣鴨掌、紅燒花膠螺片、酥炸廣島蠔、香煎鴨肝、枝竹羊腩煲、窩薑味梳乎厘、燕窩蛋撻等自助餐食物輪流供應。

港島海逸君綽酒店－君綽軒賀年年糕享8折優惠 $214起（原價$268）

松露干貝臘味蘿蔔糕(800 克)：$262（原價$328）

鵝肝膶腸芋頭糕(800 克)：$230（原價$288）

增城黑糖紅棗糕(800 克）：$230（原價$288）

椰汁紅糖年糕(800 克)：$214（原價$268）

雙囍臨門（松露干貝臘味蘿蔔糕及椰汁紅糖年糕）（各300 克）：$230（原價$288）

香港萬麗海景酒店滿福樓椰汁年糕85折優惠 $202（原價$238）

兌換日期：1月27日至2月9日

歷山酒店周末 Brunch 低至每位$407（原價$471）

預訂日期：即日至1月31日

美饌包括：煙挪威三文魚、脆烟肉墨西哥辣椒釀鷄蛋、凍熟藍蝦、藍青口、即開新鮮生蠔、雜錦日式刺身、慢燒特級牛肉眼、蜜燒金門火腿、櫻花蝦鰻魚叉燒粒炒飯、黑松露醬炒蛋、即製法式可麗餅及格餅等。

優惠詳情請【按此】

同場加映：節日甜品食譜推介，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩