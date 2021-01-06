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【暖心巨星】The Rock身無分文時獲好心人收留　狄維莊遜贈恩人名車承諾照顧終老

娛樂 17:31 2021/01/06

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The Rock向恩人報答。

荷里活巨星The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）成名前有過辛酸日子，少年時更因家貧，跟母親飄泊無家，當年The Rock曾被好心人收留，並對他施出援手，名成利就的The Rock，今年就尋回當日的恩人，並向對方送出名貴卡車，又答應會照顧對方終老。

在踏入2021年之初，巨星The Rock在社交平台分享一段短片，內容是他找回自己成名前曾幫助自己的一名恩人，並專程向對方報恩。

The Rock現已成荷里活頂級巨星。(取自IG)

曾窮到只剩7美元

The Rock 回憶，童年跟媽媽因家貧無錢交租，被房東趕出門，原想到投靠在田納西州工作的父親，但發現父親也無力照顧。

The Rock去到一間汽車旅館，獲一名好心人Bruno收留，並照顧了多年，The Rock後來投身摔角業賺錢，但起步不順利，試過窮到只剩7美元（約50多港元），Bruno讓他住在自己的拖車裡。

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後來The Rock再次無家可歸，Bruno更將自己全副身家40美元（約300港元）送贈，更為The Rock買了人生第一輛車。

【選手回歸】The Rock事業愛情得意重拾摔角夢　47歲狄維莊遜再上擂台出賽　

成名後常報答親恩

今年The Rock跟Bruno再次見面，為報答當年之恩，向他送上價值3萬美元（約23萬港元）的Ford房車，令Bruno感動落淚。The Rock更承諾會照顧Bruno到老。

The Rock稱：「我愛你，兄弟。你的善良改變了我人生的軌道。等你想退休，只要一句話，我會照顧你！」The Rock這段暖心影片，吸引336.5萬名網民觀看，直呼The Rock的行為而感動。

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憑《狂野時速》系列、《逃出魔幻紀》等多齣賣座電影，The Rock現時身家估計累積3.2億美元（約24億港元），但他仍維持親民作風，沒有巨星架子。

樂善好施的The Rock，他每逢聖誕節都會送禮予親友，2015年又曾送車給媽媽，翌年又為父親送上旅行車，又向幫助自己多年的電影替身送贈名車。

同場加映：郭富城專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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