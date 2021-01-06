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【無情渣男】單親媽GPS揭男友偷情無奈冷待　反遭出軌男鬧︰不想養妳跟前夫的種

親子 18:26 2021/01/06

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GPS揭發男友偷情，單親嗎感到無奈冷對待男友，竟被對方鬧：「不想養妳跟前夫的種！」

不少人都希望找一個相知相惜的另一半，但往往事與願違。台灣一名單親媽在Facebook專頁投稿，指透過朋友認識一名未婚男，後來發展成情侶，男方母親更催促二人結婚。然而，單親媽後來在GPS上發現對方偷食，於是冷淡對待男方，怎知他竟失控反鬧，「我可是還沒結過婚的！我也不想養你跟前夫的種好嗎！」事件引來網民熱議，狠批男方渣男。

單親媽不排斥再婚

台灣一名單親媽於Facebook專頁「靠北婚姻2.0」投稿，透露自己是離婚1年的單親媽媽，兒子今年3歲。最近，她透過朋友介紹認識一位未婚男，

我一開始並沒有喜歡他，其實我一直很畏懼再交友，畢竟才剛離婚不久，但天天聊著我也漸漸喜歡上他，覺得是個不錯的人，我們就開始交往了。

男方的父母經常催促二人結婚，而未婚男亦想找一個與自己惺惺相惜的另一半，單親媽表示，「如果順利的話，再次結婚我也是不排斥。」

GPS揭發男友出軌

然而，在交往一個月後，某天開車一起出門，單親媽從GPS上看見一些對話，「寶貝，你在哪啊？」、「你怎麼都不回我？」及「你有沒有想我？」男子慌張地將手機的通知滑掉，她心裡也略知一二，便決定靜靜地不說話，雙方開始冷戰，對方說甚麼她都只回「嗯」，「最後他也因為我不講話被我有點惹火。」

男友無情反鬧單親媽

快回到家時，男友無情地說，

事情就是你想的那樣，你知道我為甚麼不給你承諾嗎？因為你就是一個單親媽媽，誰要跟單親媽媽結婚啊？我可是還沒結過婚的！我也不想養你跟前夫的種好嗎！

單親媽聽見後立刻離開，之後二人再也沒有聯絡。單親媽心碎表示，「我只想說單親錯了嗎？就要這樣被糟蹋嗎。」

網民︰早點認清這位渣男

帖文一出後網民狠狠批評男子是渣男，並鼓勵單親媽，「這種人離開好，別再給自己挖另一個墳墓」、「上天在幫妳，提早看清這個人」及「我也單親，離開是因為他們很爛，你值得更好的」。

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責任編輯︰王明芳

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