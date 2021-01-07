【萬千星輝2020】麥美恩首度提名最佳女配角　樂觀派Mayanne：就算走錯也是成長機會

▲ 麥美恩（Mayanne）入圍今年TVB《萬千星輝頒獎典禮》的最佳女配角。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》在周日（1月10日）舉行，憑《使徒行者3》角逐最佳女配角的麥美恩（Mayanne）演技獲讚。麥美恩接受TOPick專訪稱，得悉入圍提名時感難以置信。

其實麥美恩曾多次以主持身份獲得提名《萬千星輝頒獎典禮》，這次卻是她首度以演員身份獲提名最佳女配角：「很開心，看見提名後不停地看清楚照片及名字，Loop了數次。那種不敢相信，似是而非的感覺，開心卻不相信。是很特別的，因為始終是第一次。」

入行10年的麥美恩予人開心果的印象，不過事實有遇低潮時，不過她慶幸自己性格樂觀，即使遇上低潮期仍能捱過。

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《使徒行者3》演林峯徒弟獲讚

Mayanne於《使徒行者3》演爆Seed（林峯飾）徒弟朱倩，她很喜歡這角色：「很幸運可遇到能有發揮、能感動觀眾的角色。做主持是靠說話去打動人，今次能以演出的方法去感動觀眾，感覺是很特別的。加上獲得認同，成績表更佳，會更讚賞自己，令我對明年出街的劇集更有信心。」

不過她笑指對獲獎沒有信心：「對手很強勁，不論是年輕的、跟我差不多年紀或前輩如雪妮姐及龔姐，人人的演戲經驗都比我多。」

她覺得自己有提名已賺了，並看好憑《香港愛情故事》獲得提名的龔慈恩：「我想龔姐獲獎，這劇集令人有共鳴及反省的空間，她的演出有吸引力。」

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麥美恩雙線發展

Mayanne入行以來主要擔任主持及司儀的工作，而且表現出色，獲封「綜藝女王」。

近年則雙線發展，接拍愈來愈多劇集：「可以Enjoy拍劇過程的那種情緒起伏，情緒如過山車般。但由此知道為何那麼多人喜歡演戲，因為能進入一個平常經歷不到的世界，入行十年但首次有這種特別的感覺。」

她續指：「開始明白演員的掙扎和精神壓力，現場的事處理得好之餘，還要精神充足又睡得足，而且情緒到位，是很難。當親身體驗後，很明白那種內心的掙扎。」

▲ 麥美恩曾於綜藝節目方面屢獲獎項。（取自IG）

Mayanne於2011年參加《香港小姐競選》奪得殿軍，其後簽約TVB成為旗下藝人。回望10年的演藝事業，她表示：「沒有浪費當年的決心，放下加拿大的生活，我沒有後悔。找到自己喜歡做的事，很難得。」

如果沒有入行，現在的她可能在加拿大過住舒適的生活，甚至已為人母：「可是返朝九晚五、定時出糧、有人工福利和Bonus、收入穩定且借錢沒問題，沒太大壓力，可能已有家庭，像我的朋友已結婚生仔，有個簡單生活已很滿足。」

不過Mayanne指，娛樂事業更配合她的性格：「現在的工作又可認識到很多人，以及有很多見識。自己的工作能影響很多人，雖然角色不大，但仍能打動到觀眾，與陌生人有種Connection，是近數年來一種很深的體會。」

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麥美恩捱過低潮期

但在事業發展上，她也遇過樽頸位。在2018年，Mayanne於《萬千星輝頒獎典禮》獲得飛躍進步女藝員獎，並是首位以主持工作為主的女藝員赢得該獎項。

可是獲獎，同時令她忐忑：「獲得飛躍後有些掙扎，下一步該怎麼走？以前尚有目標去爭取，但得獎後卻不知還有甚麼可帶給觀眾。」

幸好，迷失期已成過去。現在她既做綜藝節目又拍劇集，不斷為觀眾帶來新鮮感：「都捱過了，也不算是很辛苦地去捱過。每個樽頸位也是一個機會讓自己有危機感，覺得要再做好一點，要再逼自己去找一點新事物去刺激自己。」

她從沒想過轉行：「我想是因為自己也放了很多心機於此，也看到觀眾給予很多鼓勵。每一天娛樂圈也充滿變數，我就是喜歡那種刺激感，有不同的挑戰。」

她又謂：「因疫情關係不能做某些節目，又不能飛的時候，我可以做甚麼呢？我在香港能拍劇，也能做很多Online的事，在Social Media跟觀眾和網民互動，很百變的，靈活性是很好的。」

▲ （湯炳強 攝）

Mayanne本著「天跌下來當被冚」的信念過活：「有事便自然找到方法去適應或解決，或許是樂天的性格，每走一步也是想清楚的，也會忠於自己。我相信那決定是開心的，應該是最好的選擇。」

她對自己充滿信心：「就算走錯了也不要緊，也是一個成長的機會。樂觀的態度是自己天生很好的一種祝福，沒特別覺得那個階段會較辛苦，不斷去學習及享受每個階段和過程。」

服裝：Suncoo Hong Kong

場地：COSMOS

記者：梁樂欣

同場加映：李旻芳黃耀英專訪