九龍區主幹道返工擠塞情況創10年新高　中環灣仔繞道通車後港島交通有改善

▲ （經濟日報資料圖片）

返工放工最怕塞車，而根據運房局最新回覆立法會質詢，2019年九龍區主幹道於上午繁忙時間的行車速度創10年新低；而就整體而言，香港主幹道在下午繁忙時段的行車速度有所改善。

有關數據如下：

過去十年各區域主幹道於上午繁忙時段的行車時速（km/h） 香港島 九龍 新界 整體 2010 19.8 23.7 39.9 30.1 2011 20.1 24.2 40.2 30.5 2012 20.8 23.9 40.4 30.7 2013 21.4 23.5 39.9 30.5 2014 20.4 21.5 36.3 27.9 2015 21.2 21.7 39.5 29.3 2016 20.2 21.2 38.3 28.3 2017 21.0 20.9 37.9 28.3 2018 20.6 21.5 38.4 28.6 2019 21.5 20.6 38.3 28.6

資料來源：立法會文件

過去十年各區域主幹道於下午繁忙時段的行車時速（km/h） 香港島 九龍 新界 整體 2010 14.0 18.4 48.5 19.4 2011 14.1 18.2 45.0 19.3 2012 14.3 20.5 51.4 20.6 2013 15.1 19.6 49.6 20.2 2014 19.3 22.1 48.2 21.8 2015 19.8 21.2 46.4 21.9 2016 17.6 18.3 40.2 21.8 2017 17.3 20.3 38.1 21.9 2018 17.7 27.1 45.8 30.8 2019 18.9 24.4 46.1 30.8

資料來源：立法會文件

對於本港多區主幹道於繁忙時段仍然擠塞，運房局稱，運輸署正進行「擠塞徵費」研究，全面檢討所有政府收費隧道的收費水平，以期透過適度調整車輛收費，調節交通流量及紓緩交通擠塞。

另外，政府亦正積極推展不停車繳費系統，讓駕駛人士可更便捷地以繳費貼遙距繳付隧道費，避免因車輛須在收費亭停車或減慢車速以人手繳費而導致阻礙交通的情況。

政府亦會繼續鼓勵不同機構（包括香港鐵路有限公司）推廣現有的泊車轉乘設施，並研究擴展到一些尚未提供泊車轉乘優惠的停車場，以減少車輛駛進道路交通擠塞的地區。

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責任編輯：陳梓蔚