【堅離地愛堅離地】龔嘉欣女僕Look現身宣傳 Katy有意進軍樂壇 娛樂 16:31 2021/01/06 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠 ▲ 龔嘉欣等以女僕Look出席《堅離地愛堅離地》記招。（東星圖片） 張振朗、龔嘉欣、劉佩玥、葉蒨文、丁子朗等在TVB電視城出席《堅離地愛堅離地》記招，龔嘉欣等一囚女演員天以女僕Look現身。 日前，龔嘉欣（Katy）在《堅離地愛堅離地》的爆喊戲演出獲讚，她表示已3年前拍攝，其實她自己幾乎忘記此場戲，不過後來看到網民cap圖後，回憶便「返晒嚟」。 另外，張振朗與龔嘉欣大力宣傳二人合唱的劇集主題曲，不過振朗被重提曾參加新秀一事時，卻自嘲是其黑歷史。 反而嘉欣對當歌手似乎頗有興趣，表示唱回自己演的劇集唱主題曲，特別有感情。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【堅離地愛堅離地】龔嘉欣趕拍劇在街上睡覺 Katy：睡幾分鐘都好 11:41 2020/12/31 【堅離地愛堅離地】龔嘉欣趕拍劇在街上睡覺 Katy：睡幾分鐘都好 【堅離地愛堅離地】劉佩玥神奇女俠造型現身 阿Moon：需要相當大嘅勇氣 16:01 2020/12/31 【堅離地愛堅離地】劉佩玥神奇女俠造型現身 阿Moon：需要相當大嘅勇氣 【香港愛情故事】12句貼地愛情金句 小情侶的無奈：結婚像是房子的贈品【多圖】 16:01 2020/12/24 【香港愛情故事】12句貼地愛情金句 小情侶的無奈：結婚像是房子的贈品【多圖】 龔嘉欣 堅離地愛堅離地 歌手 TVB 音樂 電視劇