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【堅離地愛堅離地】龔嘉欣女僕Look現身宣傳　Katy有意進軍樂壇

娛樂 16:31 2021/01/06

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龔嘉欣等以女僕Look出席《堅離地愛堅離地》記招。（東星圖片）

張振朗、龔嘉欣、劉佩玥、葉蒨文、丁子朗等在TVB電視城出席《堅離地愛堅離地》記招，龔嘉欣等一囚女演員天以女僕Look現身。

日前，龔嘉欣（Katy）在《堅離地愛堅離地》的爆喊戲演出獲讚，她表示已3年前拍攝，其實她自己幾乎忘記此場戲，不過後來看到網民cap圖後，回憶便「返晒嚟」。

另外，張振朗與龔嘉欣大力宣傳二人合唱的劇集主題曲，不過振朗被重提曾參加新秀一事時，卻自嘲是其黑歷史。

反而嘉欣對當歌手似乎頗有興趣，表示唱回自己演的劇集唱主題曲，特別有感情。

撰文 : TOPick柴犬出動

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