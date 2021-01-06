53名民主派人士涉違港區國安法被捕   暫僅區諾軒獲保釋

▲ 多位民主派政黨代表下午召開記者會要求釋放所有被捕者。（林曉君攝）

警方今早拘捕53名發起或參與去年民主派立法會初選者，多位民主派政黨代表下午召開記者會要求釋放所有被捕者。據悉，前立法會議員區諾軒因為檢疫原因，成為目前唯一一位獲保釋者。

公民黨主席梁家傑認為，當國安法變成「萬能key」，「誰都可以成為第54個。」又指代議之路越來越窄，呼籲香港人多些裝備自己，監察政府「自救」。對於保安局局長李家超指，有歹毒團夥透過初選，將香港推向萬劫不復的深淵，公民黨主席梁家傑指，將香港推向萬劫不復的深淵的，是沒有根據《基本法》行事的政權。

民主黨主席羅健熙表示，民主黨有6位前立法會議員和1位區議員被捕，7人均未獲保釋。他批評，政府面對民意，選擇不聆聽，「反而是以不同法例和渠道進行報復，選擇與民意對抗。」他強調，初選是任何陣營可以自由進行的事情，是合理、正當的。他又形容，今次是各黨派最核心的成員被捕，不過談判刑未免太早，又稱，相信大家都感受到「寒風如何凜冽，要加多幾件衫」，但民主黨會繼續和港人一齊行落去。

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記者：林曉君