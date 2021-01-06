李家超：不評論「612基金」運作　現時法例足夠打擊籌集資金作非法用途

▲ 多名立法會議員就「612基金」是否合法運作表示關注，保安局局長李家超表示，不會評論個別基金的運作。（陳永康攝）

多名立法會議員就「612基金」是否合法運作表示關注。保安局局長李家超表示，特區政府不會評論個別基金的運作情況，但市民在參與有關籌款活動前，應清楚了解其背景及目的。他認為，現有的法例足夠打擊籌集資金作非法用途，而《香港國安法》亦賦予警方權力，凍結涉及用作危害國家安全的資金。

李家超今在立法會大會上稱，有不同組織以不同名目在網上眾籌，部分組織已被揭發涉及刑事罪行，警方已將涉案人士拘捕，並凍結有關資產。他指出，任何籌款得來的金錢，必須合法運用，執法部門會按實際情況監察，如有違法必依法處理，有關違法行為包括洗黑錢、欺詐罪、違反《香港國安法》中勾結外國或境外勢力，危害國家安全罪。

民建聯立法會議員周浩鼎認為，法律援助署不應向已獲得「612人道支援基金」支援的人士提供援助。李家超回應指，法援署考慮是否提供援助時，會考慮個案是否有合理的抗辯理由和申請人的經濟背景，會確保善用公帑，若果受助人作出失實或虛假陳述，法援署或會追回資助。

民建聯立法會議員葛珮帆在會上稱，港府應研究如何配合國家安全法，修改本港法規，監管本地涉及破壞國家安全的眾籌活動、平台及組織。李家超回應指，利用法律手段打擊任何籌集資金作不法用途的籌款活動，是港府首要行動策略，而現時的法律足夠打擊相關罪行。

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記者：尹櫻霖