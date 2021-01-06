馬道立重申司法獨立含意不容誤解　概念與政治無關

▲ 終審法院首席法官馬道立缷任在即，終院今午為馬道立舉行退休前法庭儀式。（梁偉榮攝）

終審法院首席法官馬道立缷任在即，終院今（6日）午為馬道立舉行退休前法庭儀式，馬道立於致辭中明言，司法獨立的含意不容誤解，概念與政治無關，因此他向來反對把司法機構及法院工作政治化。他又坦言法官受到極為尖刻、近乎辱罵的批評，但仍一直堅守使命，毫不動搖，有時是需要勇氣。

下周一(11日)為馬道立65歲生辰，亦是離任的一天。終審法院今舉行退休前法庭儀式，出席嘉賓包括行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、財政司司長陳茂波、前終審法院首席法官李國能及大律師公會主席戴啟思等。

馬道立今於退休儀式上致辭，明言司法獨立的含意不容誤解，概念與政治無關，因此他向來直言不諱，反對把司法機構及法院工作政治化。馬道立指，司法獨立背後的理念，是法律面前人人平等，這同樣是《基本法》所規定的，行政機關亦包括在內。

馬道立又表示，他自2001年擔任法官至今，尤其是擔任終院首席法官的這10年來，他對於所有法官同儕無畏無懼、不折不扣地維護法治和緊遵誓言，一直引以為榮。無論香港的政治、社會或經濟氛圍好壞，法官都忠誠地履行責任，而無論遭受到何等嚴苛的批評，他們都不為所動。這些批評可以極為尖刻，有時近乎辱罵，即使如此，法官仍一直堅守使命，毫不動搖，這有時是需要勇氣的。

馬道立於致辭中又對即將接任為終院首席法官的張舉能寄語，建議他永遠秉持原則，因為這些原則能幫助他，以至社會大眾渡過四時更迭的變化和各種挑戰。

馬道立於致辭尾聲坦言，「我已時刻傾盡全力恪守誓言和秉持原則，克盡己任。」馬道立又引用已故英國法官Denning勳爵退休時所說的話，指「我希望我可以說那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，該信的道我已經守住了。」

馬道立最後感歎道，「我生於香港，香港永遠是我家。以法治為根基，香港將保持繁榮昌盛。」

馬道立於2010年9月1日獲委任為終審法院首席法官。在其逾10年的任期中，曾審理多宗具憲法爭議性的案件，包括最近於《禁蒙面法》上訴案中，裁定《緊急法》及《禁蒙面法》均不違憲，以及於2016年立法會議員的就職宣誓風波中，裁定被褫奪資格的議員梁頌恆及游蕙禎等人終極敗訴。

馬道立任內亦曾審理多宗受公眾關注的刑事案件上訴，其中前行政長官曾蔭權就涉公職人員行為失當罪上訴至終院時，獲終院裁定上訴得直，重獲清白之身。馬道立亦曾拒絕受理退休警司朱經緯就揮動警棍襲擊男途人一案提出的上訴。

馬道立亦曾審理多宗有關同志及性傾向小眾平權的上訴案件，當中最影響深遠的，莫過於在跨性別人士W為爭取以變性後性別與伴侶結婚而提出的司法覆核中，裁定W終極上訴得直。

馬道立1956年在香港出生，其後於英國伯明翰大學攻讀法律，並於1977年取得法學士學位。馬道立自1978年通過大律師專業試後，先於1980年在香港1980年獲得香港大律師執業資格，隨後再於澳洲維多利亞省及新加坡取得大律師資格。

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記者：楊詠渝