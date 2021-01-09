【尊嚴生活】籠屋見殘疾伯伯久臥床上無飯食　社工連續3天自費買飯：無尊嚴怎過活？

▲ 住在新蒲崗籠屋一位行動不便的伯伯，令Cindy反思尊嚴生活的基本需求。

香港寸金尺土，並非人人能老有所依，一些獨居長者生活環境惡劣，社工黃惠娜（Cindy）在90年代入行，第一個服務對象是住在新蒲崗籠屋、一位行動不便的伯伯，這宗個案令Cindy留下深刻印象外，也反思尊嚴生活的基本需求。

在安老業界服務26年，Cindy服務過離島山區長者、老人院，在香港聖公會社區醫療支援服務網絡工作多年，曾參與多項醫社合作先導計劃。而初出茅廬時，她是從新蒲崗一間籠屋做起。

▲ 籠屋問題在上世紀8、90年代特別受到關注。（資料圖片）

當時她要為一名行動不便的伯伯提供派飯服務，隻身來到籠屋時發現，門牌標示著「男子公寓」。伯伯居尾房，尋找他需要走過一條無燈、昏暗的走廊。一走進籠屋，Cindy就見到一群身上僅穿著短褲的男住客。

Cindy從未見過這種場面，心頭有些惶恐，但她依然堅持行到走廊盡頭，終於見到伯伯。伯伯當時睡在碌架床上，周邊有鐵絲網欄圍起，一間狹窄的房中住了3個房客，房內衛生環境惡劣。

伯伯上身穿著爛底衫，下身穿睡褲，看來衣衫襤褸。Cindy不敢坐下，當下腦中第一感覺是：

沒有基本尊嚴，人要如何生活？

由於伯伯無能力自行買飯，日常都是靠人買給他。而申請送飯服務，由接收個案到派人送飯需時3日，Cindy擔心伯伯無飯開，於是從第二天起自費買早餐給他，一直到派飯服務回復正常：

感受好深，足足買了3日飯，到了第3天才可派飯，當時覺得自己20多年來，從未見過這些。到後來才知，新蒲崗原來有很多這類型籠屋。

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另一位80後社工Gaile是Cindy的學生，從事長者護理工作12年。Gaile由中一開始，到社區中心做長者服務義工，便立志成為安老服務社工，認為長者應要活得開心、有尊嚴。

Gaile一入行，就是為隱蔽長者服務，足足做了6年。她表示，隱蔽長者都是基於不同原因孤立自己，不會主動求助社工。因此她要經常穿梭屋苑角落，尋找一些潛在隱蔽長者。

▲ Gaile（左）和Cindy（中）都是安老行業社工。（受訪者提供）

在過去接觸眾多長者中，令她留下深刻印象的是一位60多歲伯伯。Gaile留意到，伯伯時常獨自一人，於是上前向他搭訕，豈料他一開口，Gaile卻發現完全不能明白他說甚麼：

他的鄉音很重，溝通有困難，所以與外界疏離。

Gaile鍥而不捨跟伯伯對話，費盡心機理解他，才知道伯伯本身跟太太和子女一起住，但他們都要上班，而日間大部分時間只有伯伯一人。

▲ 從長者互動中收獲快樂和滿足。（受訪者提供）

Gaile邀請伯伯去長者中心，又尋找一些長者義工幫助伯伯進行對話，令他認識到朋友。結果他由孤僻變得開朗、有自信起來，更願意主動講話。而伯伯之後更有次主動打電話給Gaile，想請她食西瓜：

其實長者、尤其是男士很少直白地講多謝，那刻他打電話的舉動，已令我很感動、有滿足感。

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記者：陳昊淋