【移居大馬】探朋友之旅愛上大馬舉家移居　港媽：兒子在港讀書太辛苦

▲ 港媽Mari有感香港教育制度「太壓迫」，決定移民馬來西亞，望兒子在當地能愉快學習。

香港近月掀起移民潮，風景怡人、物價較低的東南亞地區，成為不少家長的心水選擇。育有一名7歲兒子的港媽Mari，有感香港教育制度「太壓迫」，決定舉家移民馬來西亞吉隆坡，為兒子提供更理想的成長環境。

有感教育制度太壓迫 港媽移民大馬

Mari的兒子現時就讀小一，回想以往跟兒子準備學校面試，她坦言好驚、很大壓力。她指在香港讀書甚為辛苦，不只逼迫小朋友，家長也要參與其中，陪同小朋友讀書、做功課、參與面試班。

其他家長會問，『報了哪些課程？』、『去了多少間學校面試？』等等。你又不好意思說，你其實不在意。我不想兒子這樣辛苦。

轉換環境生活的念頭逐漸成形，Mari也沒想到，一次旅行竟成了移民的契機。在2020年年頭，Mari一家到馬來西亞探望朋友，住了兩星期。在旅途當中，她對當地的觀感甚佳，「居住舒適、物價不高、沒那麼大壓力」。朋友知道她對國際學校Taylor's International School有興趣，便帶她到學校參觀。

▲ Mari有感在香港讀書壓力大，辛苦兒子也辛苦自己。（受訪者提供）

參觀國際學校 即場面試獲取錄

踏進校園，Mari立即被偌大校舍吸引，兒子參觀過後也表示非常喜歡大草地、操場、游泳地、圖書館等設施。Mari指學校老師態度和善，

以往在香港參與學校面試，感覺是求老師收我的兒子；現在則『反客為主』，我可以為兒子選擇學校，他們亦歡迎兒子入讀。

至於教學及課程方面，Mari留意到該校任教英文的老師都是外籍老師，認為在語言教學上有優勢，可以令兒子學好英文。她亦有感學校課程多元化，設Minecraft課程，將小朋友愛玩的遊戲融入教學當中。Mari指出，該校學生在回家之前已完成所有功課，減輕家長的壓力，小朋友也有多些時間玩樂及休息。

參觀過後，Mari對校園環境及課程甚為滿意，決定即場和兒子進行面試，並獲取錄成為插班生。不過受疫情影響，至今未能成行。Mari指一收到取錄通知，便替兒子交學費。現時兒子就讀九龍塘一所私校，每月學費近港幣一萬元；馬來西亞的國際學校學費較為便宜，需約8,000多港元。

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申請MM2H許可 10年無限次出入

待疫情穩定過後，Mari一家便會移民馬來西亞居住。Mari指當地不容許外國人入籍，最簡單及方便的居留方法是參與「第二家園」計劃（MM2H）。外國人以50萬馬幣或以上（約100萬港元）的流動資產證明等條件，就可獲得長達10年的居留簽證，期間可無限次出入。而且，申請人可攜帶配偶和21歲以下的未婚孩子一起辦理，較獨立申請簽證方便。

居吉隆坡市中心 400萬購700呎單位

Mari早在兩年前以港幣約400萬購入吉隆坡市中心8 Conlay的樓花，她坦言那時只用作投資，沒打算自住；決定移民之後，700呎單位正好成了一家人的「安樂窩」。Mari指選擇8 Conlay的原因，在於大樓景觀優美、交通方便，就近地標雙子塔；單位裝修美觀，附送傢俬，一收樓即可入住。

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對於移居馬來西亞的生活，Mari甚是期待，指自己不會覺得過了異鄉生活，因有許多朋友在當地居住；她希望疫情趕快過去，一家大小可以轉換環境，享受悠閒寫意的生活。

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記者：胡嘉儀