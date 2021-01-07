【情竇初開】偷睇電話揭中一仔與女友肉麻情話　媽媽慨嘆：小孩太早熟【附專家解說】

▲ 台灣有名媽媽偷看就讀中一兒子的電話，發現他跟小六女友的肉麻對話。

孩子踏入青春期，對異性感到興趣，有的甚至情竇初開，開始拍拖談戀愛。台灣有名媽媽偷看就讀中一兒子的電話，發現他跟小六女友的對話，驚訝內容很肉麻，向網民請教該如何是好？

該名台媽於1月2日（上周六）在facebook 群組 《爆廢公社二館》發帖，她偷看兒子的手機，發現他跟女友的對話記錄，將之截圖上傳群組。台媽的兒子現時是中一生，而女友是小學六年級生，推測2人年齡大約介乎11至13歲。

視女友是心目中的女神

對話內容肉麻，見兒子將小女友改名「心目中的女神」﹐跟對方說「妳小心一點，妳掛（死）了我會哭死，寶貝愛你」，兒子化身暖男叮嚀女友照顧好自己，並附有很多愛心圖像。女友回覆：

我不會掛，只要你活著，我一輩子都在你身邊。

兒子看後秒回很多愛心圖像，以及發送「愛你」和「愛死你了」連串3個訊息，女友亦很快回應「我超級愛你」。

媽媽擔憂孩子早熟越軌

媽媽發帖問網民快告訴她要注意甚麼事，更生怕兒子跟小女友發生性行為，隨時懷孕生BB，她就抱孫了。台媽感嘆表示：

我要是提早當阿嬤（嫲嫲），我真的會把我兒子打死哦，現在小孩都太早熟了吧！

網民紛紛留言建議媽媽要做好性教育，教導兒子要使用保險套，認同現在小孩早熟到無法想像。另有網民分享同樣讀中一大仔跟同班同學拍拖的經歷，「每天愛的你死我活，媽媽我是膽戰心驚，過沒多久，老師回報好像沒在一起了，立刻詢問兒子原因﹐只說膩了」。

專家：開心見誠問兒子是否拍拖

如家長發現孩子拍拖應如何是好？「觸動輔導中心」性治療及家庭治療總監程翠雲指出，事件中小六至中一學生的年紀開始拍拖是正常，現時孩子受到韓劇、抖音、歌詞等文化影響，情話對話肉麻。而媽媽看後有反應激動能理解，因為事件發生在自己孩子身上。

家長其實不用大驚小怪，仔細去看，事件中兒子及女友的對話很正面，看得出2人的價值觀，例如兒子指女生死了會哭死，而不是會跟著一齊死；女生指出只要男友活著就會一直在身邊，而非隨男生一同死去，對話中未見操控對方及情緒勒索。

程翠雲強調拍拖談戀愛會令彼此成長，在戀愛關係中，孩子覺得自己是大人，會關心及照顧對方，見事件中2人對話其實很成熟，會安慰對方。程翠雲教路，家長不如開心見誠問兒子是否拍拖，問女生是否媽媽認識的、送甚麼禮物給女友等，得到兒子的信任，讓媽媽成為「戀愛軍師」。譬如拍拖難免有爭吵，當兒子不知女友為何發脾氣嬲時，媽媽教他如何氹女仔，指出「阿媽都是女人，所以明白」。

家長就爭取時間，可以慢慢提出界線，激發兒子的男人心，令兒子有責任去保護女友，提出女方年紀較小可能不懂事，男生如果有衝動要抑壓，雙方年紀都小，萬一有越軌行為屬不當。大前提之下，父母要讓孩子知道無論發生甚麼問題，要告知父母，父母會跟孩子一起解決。

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記者：顏紫燕