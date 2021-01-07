【非常關係】同居男友妹妹常借宿過夜　女子列兄妹5件親密事婚後始揭驚人真相

▲ 台灣一名女網民指男友與妹妹太親密，直至婚後她才知道真相。

兄弟姊妹的關係親密無可厚非，但過份親密或許會引起別人疑慮。台灣一名女網民在社交媒體指出，同居男友的妹妹經常來借宿過夜，她以為只是兄妹情太好，但有時感覺二人太親密，並列出他們5件不尋常的親密事。最後女網民透露，她與男友結婚後才發現驚人真相。

該名女網民於Facebook專頁「靠北婚姻2.0」投稿，表示婚前已知丈夫與家人關係很好，她剛大學畢業時，與當時還是男友的丈夫同居租屋，每個月男友的父母都定期來探望他們，還會帶來很多蔬果。女網民憶述︰

那時他有個讀高中的妹妹很黏他，偶爾有空就會來找我們聊天，有時會過夜。

妹妹每月留宿一兩次，久而久之留下很多衣服，女網民有時還要幫她洗。雖然她覺得妹妹如「電燈膽」阻礙她與男友，但因妹妹乖巧、可愛又很會說話，因此她也不計較，只是她有時覺得兄妹太親密。

點擊圖片即睇兄妹5件不尋常的親密事︰

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女網民原以為是自己想多了，因為她是獨生女，不知道所謂的兄弟姊妹情。不過，她與男友最近結婚，趁新年開始搬去丈夫家才發現︰

老公根本沒有妹妹，那個妹妹只是他的鄰居而已。

網民︰正常女人都不能接受

有不少網民同情女網民的遭遇，留言「知道真相，心一定很痛，尤其又結婚了」、「趕快放生吧」，更有人形容「看到最後是鬼故事」。另有網民質疑這是女網民的「創作文」，「你都没去過他家，也沒問過她（妹妹）名字？」、「婚前妳怎麼不生氣？」。

此外，其中一名網民認為以上第1至第5點基本上正常女人都不能接受，尤其是第1和第5點，建議她跟丈夫認真討論一次，否則再發生就離婚好了。

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責任編輯︰王明芳