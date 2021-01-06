【確診大廈】屯門單日新增5個案成榜首 南區貝沙灣、沙田名城上榜
社會 20:48 2021/01/06
本港新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增25宗確診個案，其中3宗輸入個案、22宗本地感染，包括7宗涉及不明源頭感染，15宗與早前個案相關，累計宗數達9,075宗。
衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中屯門區單日新增5宗個案，九龍城區有4宗。南區豪宅貝沙灣4期、沙田龍頭屋苑名城上榜。
港島南區
- 薄扶林貝沙灣4期貝沙灣南灣5座
中西區
- 西營盤藝里坊1號
黄大仙區
- 黄大仙下邨龍吉樓香港心理衞生會艾齡樓
- 啟德花園4座
- 黃大仙上邨倡善樓
九龍城區
- 紅磡寶石戲院大廈A座（2宗個案）
- 土瓜灣康富大廈（2宗個案）
深水埗區
- 長沙灣寶熙苑榮熙閣
- 石硤尾白田邨10座
沙田區
- 名城第2期(盛薈)5座南翼
- 馬鞍山頌安邨頌智樓
大埔區
- 太湖花園10座
葵青區
- 荃灣帝盛酒店
屯門區
- 屯門澤豐花園澤民樓（2宗個案）
- 屯門山景邨景麗樓
- 屯門山景邨景業樓
- 屯門寶田邨8座
元朗區
- 元朗金輝大廈
離島區
- 赤鱲角天際萬豪酒店
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責任編輯：吳卓峰