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【確診大廈】屯門單日新增5個案成榜首　南區貝沙灣、沙田名城上榜

社會 20:48 2021/01/06

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貝沙灣4期有居民確診。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增25宗確診個案，其中3宗輸入個案、22宗本地感染，包括7宗涉及不明源頭感染，15宗與早前個案相關，累計宗數達9,075宗。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中屯門區單日新增5宗個案，九龍城區有4宗。南區豪宅貝沙灣4期、沙田龍頭屋苑名城上榜。

港島南區

  • 薄扶林貝沙灣4期貝沙灣南灣5座

中西區

  • 西營盤藝里坊1號

黄大仙區

  • 黄大仙下邨龍吉樓香港心理衞生會艾齡樓
  • 啟德花園4座
  • 黃大仙上邨倡善樓

九龍城區

  • 紅磡寶石戲院大廈A座（2宗個案）
  • 土瓜灣康富大廈（2宗個案）

深水埗區

  • 長沙灣寶熙苑榮熙閣
  • 石硤尾白田邨10座

沙田區

  • 名城第2期(盛薈)5座南翼
  • 馬鞍山頌安邨頌智樓

大埔區

  • 太湖花園10座

葵青區

  • 荃灣帝盛酒店

屯門區

  • 屯門澤豐花園澤民樓（2宗個案）
  • 屯門山景邨景麗樓
  • 屯門山景邨景業樓
  • 屯門寶田邨8座

元朗區

  • 元朗金輝大廈

離島區

  • 赤鱲角天際萬豪酒店

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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